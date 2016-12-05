توقیف ۴۹ دستگاه خودروی بالای ۱۰ میلیون ریال خلافی در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، محمد معصومی اظهار داشت: در راستای اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و پیشگیری از تخلفات، طرح برخورد با خودروهای خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال، با کنترل خودروهای عبوری به مدت ۱۰ روز در تویسرکان به اجرا درآمد.

وی افزود: با اجرای این طرح و استعلام از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد با وجود اخطار قبلی تعداد ۴۹ دستگاه خودرو دارای جریمه پرداخت نشده بالای ۱۰ میلیون ریال هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان تصریح کرد: مجموع خلافی پرداخت نشده خودروهای توقیفی بیش از ۷۳۰ میلیون ریال بود که خودروهای مذکور پس از تسویه کامل خلافی، رفع توقیف شدند.

وی با اشاره به توقیف این خودروها تصریح کرد: برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد پلیس راهنمایی و رانندگی خودرو را توقیف و از تردد آن جلوگیری خواهد کرد.

معصومی در ادامه سخنانش سرعت و سبقت غیرمجاز را عامل بیشترین تخلف منجر به جریمه خودروها دانست و بر لزوم رعایت قوانین تأکید کرد.

وی در پایان سخنانش گفت: رانندگان باید به منظور حفظ جان خود و دیگران، ضمن رعایت قوانین و مقررات از انجام تخلفات خودداری کنند.