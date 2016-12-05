اطلاعات بیش از ۳۲ هزار سینماگر جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: سایت سوره سینما قدیمی‌ترین مرجع و تنها بانک جامع اطلاعاتی پیرامون جامعه سینمایی کشور است که مشخصات مربوط به بیش از ۳۲ هزار سینماگر شامل معرفی افراد و فعالیت‌های آنان در این بانک گردآوری شده است. با توجه به قدمت، گستردگی، فراگیری، غنا و جامعیت اطلاعات بانک و مراجعه پیوسته علاقه مندان و پژوهشگران به این بانک با بررسی و ارزیابی به عمل آمده نیاز به سلسله تغییرات ساختاری و گرافیکی در سایت فعلی احساس می شود و این یکی از برنامه‌های سازمان سینمایی حوزه هنری در آینده نزدیک خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر اطلاعات مربوط به ۳۲ هزار و ۴۳۹ سینماگر از سال ۱۳۰۹ در این بانک، ۳ هزار و ۵۰۷ پرونده فیلم شامل آلبوم عکس ها، خلاصه داستان و تیتراژ همچنین اطلاعات مربوط به ۷۶۵ شرکت و فیلم‌های تولید شده آن معرفی شده است.

به گفته حمزه زاده، سینمای ایران با بیش از ١٠٠ سال سابقه فیلمسازی از وجود قریب به هزاران متخصص فنی و هنری در زمینه های گوناگون بهره گرفته است و کیفیت سینمای ایران را باید محصول تلاش های فنی، استعدادها و مایه های هنری این افراد دانست که بی شک گردآوری نام، مشخصات و تنظیم فهرستی از آثار و فعالیت هنرمندان و سینماگران و فعالان این عرصه یکی از ضروریات عمده در پژوهش های تاریخی سینمای ایران است.

قائم مقام رییس حوزه هنری با بیان اینکه سازمان سینمایی حوزه هنری که از پیشگامان و فعالان عرصه سینما است، در راستای بسط و گسترش فرهنگ سینمایی کشور در سال ۱۳۸۲ اقدام به سازمان دهی و احداث بانک جامع اطلاعات سینمای ایران با عنوان سوره سینما کرده که خوشبختانه علاوه بر ایجاد محیطی سالم و مفید گامی بلند در این عرصه حساس و مهم فرهنگی برداشته است.

وی معتقد است پژوهش حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و سینمایی کشور است و قطعا، تقویت و توسعه بانک اطلاعاتی سازمان سینمایی حوزه هنری که بزرگ ترین مرجع اطلاعاتی سینمای کشور است می تواند پاسخگو و تامین کننده بسیاری از نیازها و ضرورت ها در این عرصه باشد.

حمزه زاده با اشاره به این نکته که بانک جامع اطلاعات سینمای ایران با عنوان سوره سینما اولین و تنها بانک اطلاعاتی سینمای ایران است بیان کرد: محتوای این بانک شامل تاریخچه سینمای ایران، معرفی فیلم های ساخته شده ایرانی به همراه کلیه اطلاعات مربوط به آنها مانند عوامل فیلم، مشخصات فنی، خلاصه فیلم، بیوگرافی و سوابق هنری سینماگران ایرانی از سال پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است، بزرگترین گالری عکس سینمایی شامل عکس های صحنه، پشت صحنه و پوستر برای فیلم‌ها، افراد و جشنواره ها، گزارش کامل از نتایج جشنواره های داخلی و بین‌المللی و رویدادهای روز آن، امکان دسترسی به اطلاعات روز سینماهای تهران به طور کامل، بخش آرشیو عکس شامل عکس فیلم، پشت صحنه فیلم و هنرمندان می شود.

وی اضافه کرد: همچنین پرونده کامل شامل قوانین و مقررات، فیلم‌ها، جوایز و تصاویر از اطلاعات مربوط به جشنواره‌های مهم سینمایی کشور مانند جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، جشن خانه سینما، جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، جشنواره بین المللی فیلم «رشد» در این بانک گردآوری شده و پرونده فیلم‌های سینمایی به تفکیک سال تولید از ۱۳۰۹ تاکنون در آن ارایه شده است.

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات شرکت‌های تولید و پخش از دیگر خدمات این مرجع اطلاعاتی سینمای کشور است و فهرست کاملی از معرفی شرکت‌ها به همراه آدرس و شرح فعالیت‌ها در آن ارایه شده است. همچنین، اطلاعات مربوط به اعضای صنوف مختلف سینمایی در آن تهیه و تجمیع شده به عنوان مثال آمار و اطلاعات تعداد چهار هزار و ۲۷ نویسنده، چهل و هفت هزار و ۵۲۲ بازیگر، سه هزار و ۸۱۴ تهیه کننده سینما قرار گرفته و آمار بقیه صنوف مثل صدابردار، منشی صحنه، تدوین و... نیز ارایه شده است.

وی در پایان گفت: این بانک آمادگی دریافت اطلاعات جدید سینماگران و فعالان این عرصه دارد و به طور قطع، با سیر تحول و توسعه آن و اعمال تغییرات ساختاری و گرافیکی مرجعیت آن مضاعف هم خواهد شد.