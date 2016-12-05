۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری:

اطلاعات بیش از ۳۲ هزار سینماگر جمع آوری شد

محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری بیان کرد که اطلاعات بیش از ۳۲ هزار سینماگر در بانک اطلاعاتی حوزه هنری جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: سایت سوره سینما قدیمی‌ترین مرجع و تنها بانک جامع اطلاعاتی پیرامون جامعه سینمایی کشور است که مشخصات مربوط به بیش از ۳۲ هزار سینماگر شامل معرفی افراد و فعالیت‌های آنان در این بانک گردآوری شده است. با توجه به قدمت، گستردگی، فراگیری، غنا و جامعیت اطلاعات بانک و مراجعه پیوسته علاقه مندان و پژوهشگران به این بانک با بررسی و ارزیابی به عمل آمده نیاز به سلسله تغییرات ساختاری و گرافیکی در سایت فعلی احساس می شود و این یکی از برنامه‌های سازمان سینمایی حوزه هنری در آینده نزدیک خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر اطلاعات مربوط به ۳۲ هزار و ۴۳۹ سینماگر از سال ۱۳۰۹ در این بانک، ۳ هزار و ۵۰۷ پرونده فیلم شامل آلبوم عکس ها، خلاصه داستان و تیتراژ همچنین اطلاعات مربوط به ۷۶۵ شرکت و فیلم‌های تولید شده آن معرفی شده است.

به گفته حمزه زاده، سینمای ایران با بیش از ١٠٠ سال سابقه فیلمسازی از وجود قریب به هزاران متخصص فنی و هنری در زمینه های گوناگون بهره گرفته است و کیفیت سینمای ایران را باید محصول تلاش های فنی، استعدادها و مایه های هنری این افراد دانست که بی شک گردآوری نام، مشخصات و تنظیم فهرستی از آثار و فعالیت هنرمندان و سینماگران و فعالان این عرصه یکی از ضروریات عمده در پژوهش های تاریخی سینمای ایران است.

قائم مقام رییس حوزه هنری با بیان اینکه سازمان سینمایی حوزه هنری که از پیشگامان و فعالان عرصه سینما است، در راستای بسط و گسترش فرهنگ سینمایی کشور در سال ۱۳۸۲ اقدام به سازمان دهی و احداث بانک جامع اطلاعات سینمای ایران با عنوان سوره سینما کرده که خوشبختانه علاوه بر ایجاد محیطی سالم و مفید گامی بلند در این عرصه حساس و مهم فرهنگی برداشته است.

 وی معتقد است پژوهش حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و سینمایی کشور است و قطعا، تقویت و توسعه بانک اطلاعاتی سازمان سینمایی حوزه هنری که بزرگ ترین مرجع اطلاعاتی سینمای کشور است می تواند پاسخگو و تامین کننده بسیاری از نیازها و ضرورت ها در این عرصه باشد.

حمزه زاده با اشاره به این نکته که بانک جامع اطلاعات سینمای ایران با عنوان سوره سینما اولین و تنها بانک اطلاعاتی سینمای ایران است بیان کرد: محتوای این بانک شامل تاریخچه سینمای ایران، معرفی فیلم های ساخته شده ایرانی به همراه کلیه اطلاعات مربوط به آنها مانند عوامل فیلم، مشخصات فنی، خلاصه فیلم، بیوگرافی و سوابق هنری سینماگران ایرانی از سال پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است، بزرگترین گالری عکس سینمایی شامل عکس های صحنه، پشت صحنه و پوستر برای فیلم‌ها، افراد و جشنواره ها، گزارش کامل از نتایج جشنواره های داخلی و بین‌المللی و رویدادهای روز آن، امکان دسترسی به اطلاعات روز سینماهای تهران به طور کامل، بخش آرشیو عکس شامل عکس فیلم، پشت صحنه فیلم و هنرمندان می شود.

وی اضافه کرد: همچنین پرونده کامل شامل قوانین و مقررات، فیلم‌ها، جوایز و تصاویر از اطلاعات مربوط به جشنواره‌های مهم سینمایی کشور مانند جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، جشن خانه سینما، جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، جشنواره بین المللی فیلم «رشد» در این بانک گردآوری شده و پرونده فیلم‌های سینمایی به تفکیک سال تولید از ۱۳۰۹ تاکنون در آن ارایه شده است.

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات شرکت‌های تولید و پخش از دیگر خدمات این مرجع اطلاعاتی سینمای کشور است و فهرست کاملی از معرفی شرکت‌ها به همراه آدرس و شرح فعالیت‌ها در آن ارایه شده است. همچنین، اطلاعات مربوط به اعضای صنوف مختلف سینمایی در آن تهیه و تجمیع شده به عنوان مثال آمار و اطلاعات تعداد چهار هزار و ۲۷ نویسنده، چهل و هفت هزار و ۵۲۲ بازیگر، سه هزار و ۸۱۴ تهیه کننده سینما قرار گرفته و آمار بقیه صنوف مثل صدابردار، منشی صحنه، تدوین و... نیز ارایه شده است.

وی در پایان گفت: این بانک آمادگی دریافت اطلاعات جدید سینماگران و فعالان این عرصه دارد و به طور قطع، با سیر تحول و توسعه آن و اعمال تغییرات ساختاری و گرافیکی مرجعیت آن مضاعف هم خواهد شد.

زهرا منصوری

