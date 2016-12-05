۲۰ مستندساز کرمانی در جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، محمدرضا علیزاده اظهار کرد: حضور ۲۰ مستند ساز کرمانی در جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» که بر اساس تفاهم نامه بین اداره کل فر هنگ و ارشاد اسلامی کرمان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران صورت گرفته است، زمینه معرفی و شناخت سینمای مستند این استان را در سطح ملی فراهم می کند.

وی پیرامون حضور هنرمندان کرمانی در جشنواره «سینماحقیقت» هم گفت: براساس تفاهم میان ما و مرکز مقرر شد که در جشنواره دهم «سینماحقیقت»، جمعی از مستندسازان کرمانی را داشته باشیم و آثار این هنرمندان در بخش جنبی نمایش داده شود؛ ضمن اینکه قدردانی از دو پیشکسوت کرمانی هم بخشی از برنامه‌های جشنواره است.

علیزاده گفت: چهار نفر از هنرمندان کرمانی مقیم تهران و دو نفر از هنرمندان مستندساز جنوب کرمان و ۱۴ نفر از سایر هنرمندانی که در این عرصه فعالیت کرده‌اند، در جشنواره «سینماحقیقت» حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در ادامه افزود: تولید فیلم‌های داستانی در استان‌ها چندان مورد حمایت قرار نگرفته، اما در حوزه مستند؛ هنرمندان بسیار تلاش کرده‌اند که تولیدات خوبی را با هزینه شخصی یا دریافت بودجه از نهادها و ارگان‌ها ارائه دهند.

علیزاده عنوان کرد: ما مستندسازان خوبی داریم و در هر فصل حدود سه فیلم مستند را رونمایی می‌کنیم؛ این موضوع نشان می‌دهد مستندسازان کرمانی جایگاه ویژه‌ای دارند و فعال و پویا هستند.

وی در خصوص حضور دانشجویان در برنامه‌هایی که در کرمان برگزار می‌شود، گفت: هنرستان هنرهای زیبا و مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر از جمله دانشگاه‌های استان کرمان هستند که نسبت به حضور دانشجویان آن‌ها در جشنواره اطلاع‌رسانی شده و حضور پُررنگی در این رویداد خواهند داشت.