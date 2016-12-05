کریدورهای ریلی بین اعضای اکو ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ابراهیم آکچا در در بیست و هفتمین اجلاس سالانه شورای برنامهریزی منطقهای سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با بیان اینکه جلسه شورای برنامهریزی منطقهای در مرحله مهمی قرار دارد، گفت: اخیراً موافقتنامه پاریس در این زمینه انجام شده است و سفر اخیر به ایران چشمانداز مهمی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه امروز بر یکسری مسائل جلسه سران که در پایان فوریه انجام خواهد داشت تأکید داریم، افزود: اکو در زمینه موافقتنامههای تجارت حمل و نقل، مؤسسات پژوهشی، سود بانکها، مؤسسات تجاری، سرمایهگذاری و همچنین ایجاد بازار الکترونیک منطقهای بدنبال ایجاد راهکارهایی برای عملیاتی شدن این اهداف است.
دبیر کل اکو با تاکید بر عملیاتی کردن اهداف و راهکارها در بخش حمل و نقل، گفت: باید کریدورهای ریلی در میان کشورهای عضو اکو ایجاد شود زیرا در حال حاضر ما در این بخش با مشکلاتی روبرو هستیم و بارها امکان جابجایی مناسب در میان کشورهای عضو اکو را ندارند.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته اکو برنامههایی را در بخشهای مختلف اقتصادی اجرایی کرده است، اظهار داشت: این سازمان برای بیشتر نزدیک کردن کشورهای منطقه، موفق عمل کرده است.
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