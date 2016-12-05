۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

۱۳ هزار معلول زنجانی در طرح cbr در روستاهای زنجان شناسایی شدند

زنجان- مدیر کل بهزیستی استان زنجان به اجرای طرح cbr(توانبخشی مبتنی بر جامعه)اشاره کرد و گفت: ۱۳ هزار ۴۱۳ معلول زنجانی در طرح cbr در روستاها ی استان زنجان شناسایی شده اند.

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح cbr اشاره کرد و افزود: ۱۳ هزار ۴۱۳ معلول زنجانی در طرح cbr در روستاهای استان زنجان شناسایی شده اند. 

وی از وجود ۱۹ هزار معلول در استان زنجان خبر داد و گفت: ۳۸.۲ درصد این معلولان جسمی و حرکتی هستند. 

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه طرح CBR توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال ۸۷ به صورت پایلوت در زنجان اجرایی شده است، تاکید کرد: در این  طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه امور به معلولان سپرده می‌شود و در این طرح به معلولان، خانواده آنان و افراد که با معلولان ارتباط دارند آموزش های لازم  ارائه می شود. 

محمدی قیداری با بیان اینکه طرح CBR توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال ۸۱ آغاز شد، افزود: در مرحله بعدی توانبخشی مبتنی بر جامعه مناسب‌سازی منازل مسکونی معلولان مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در طرح CBR همه هزینه‌های درمان و مراتب درمانی برای معلولان مدنظر گرفته شده وتوانمندسازی، ایجاد اشتغال و ارائه وسایل توانبخشی از اهداف اجرای این طرح در روستاها است.

محمدی قیداری گفت: دهیاران، بخشداران و فرمانداران می‌توانند در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه موثر باشند و در این میان  باید از ظرفیت این افراد برای اجرای مطلوب این طرح در استان زنجان استفاده شود.

