۱۳ هزار معلول زنجانی در طرح cbr در روستاهای زنجان شناسایی شدند

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح cbr اشاره کرد و افزود: ۱۳ هزار ۴۱۳ معلول زنجانی در طرح cbr در روستاهای استان زنجان شناسایی شده اند.
وی از وجود ۱۹ هزار معلول در استان زنجان خبر داد و گفت: ۳۸.۲ درصد این معلولان جسمی و حرکتی هستند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه طرح CBR توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال ۸۷ به صورت پایلوت در زنجان اجرایی شده است، تاکید کرد: در این طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه امور به معلولان سپرده میشود و در این طرح به معلولان، خانواده آنان و افراد که با معلولان ارتباط دارند آموزش های لازم ارائه می شود.
محمدی قیداری با بیان اینکه طرح CBR توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال ۸۱ آغاز شد، افزود: در مرحله بعدی توانبخشی مبتنی بر جامعه مناسبسازی منازل مسکونی معلولان مورد توجه قرار میگیرد.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در طرح CBR همه هزینههای درمان و مراتب درمانی برای معلولان مدنظر گرفته شده وتوانمندسازی، ایجاد اشتغال و ارائه وسایل توانبخشی از اهداف اجرای این طرح در روستاها است.
محمدی قیداری گفت: دهیاران، بخشداران و فرمانداران میتوانند در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه موثر باشند و در این میان باید از ظرفیت این افراد برای اجرای مطلوب این طرح در استان زنجان استفاده شود.
