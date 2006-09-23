سرنوشت نامشخص آئين نامه اجرايي قانون بازار غيرمتشكل پولي

اكبر كميجاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" توضيح داد: باوجود پيگيري‌هاي متعدد و ضروريات و نيازها، آئين نامه اجرايي قانون بازار غيرمشتكلي پولي در دولت معطل و بلاتكليف مانده است.

وي به تشكيل كميته‌اي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزي، صندوق‌هاي قرض الحسنه براي بررسي اين آئين نامه اجرايي در دفتر معاون اول رئيس جمهوري اشاره كرد و اظهارداشت: متاسفانه تاكنون 2 بار برگزاري جلسات اين كميته لغو شده است.

كميجاني تصريح كرد: به منظور شركت در جلسه اين كميته حتي اواسط ماه قبل به دفتر معاون اول رئيس جمهوري دعوت شديم ولي با حضور در محل برگزاري جلسه، اعلام شد جلسه بنا به دلايلي لغو شده است.

وي اعلام كرد: كميسيون اقتصادي دولت اين كميته را تشكيل داده تا تكليف آئين نامه اجرايي قانون بازار غير متشكل پولي را مشخص كند كه تاكنون اين هدف محقق نشده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي هدف اصلي اين قانون را نظم دادن نقش فعالان در بازار پولي عنوان كرد و ادامه داد: در قالب اين قانون، كليه فعالان بازار پولي كشور تحت نظارت بانك مركزي قرار مي گيرند.

به گفته وي، به عبارت ديگر، آئين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي نوعي ابزار اجرايي براي كنترل عمليات پولي و اعتباري كليه موسسات غير دولتي است كه آنها را تحت پوشش قرار مي دهد.

كميجاني اعلام كرد: در كمتر از شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه از سوي دولت به دستگاه هاي اجرايي، كليه تشكل‌هاي غير دولتي فعال در بازار پولي و مالي بايد فعاليت خود را براساس اين قانون تنظيم و اجرا كنند.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در غير اين صورت، فعاليت تشكل‌هاي غير دولتي فعال در بازار پولي و مالي مجاز نخواهد بود.