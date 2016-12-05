کارگاه آموزشی انسان شناسی انتقادی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی روش شناسی علوم انسانی اسلامی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی انسان شناسی انتقادی را با ارائه سید حسین حسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند.
مسایل مربوط به حوزه انسانشناسی با همه اهمیت و ضرورتآن، اما آنچنان که باید مورد توجه مجامع علمی ما قرار نگرفته است؛ به ویژه انسانشناسی فلسفی با رویکرد اسلامی. انسانشناسی، علاوه بر این که خود یکی از علوم مبنایی و ریشهای در حوزة علوم انسانی محسوب شده و موضوع ساز سایر حوزههای تخصصی علوم انسانی و اجتماعی است، به دلیل کاربردی بودن مسایل آن، بسیاری سوالات نظری و مشکلات علمی ـ اجتماعی جامعه را نیز میتوان با توجه به دستاوردهای پژوهشی آن مورد تحلیل قرار داد.
سلسله کارگاه های انسانشناسی انتقادی درصدد طرح مهمترین مسایل مطرح در حوزه انسانشناسی فلسفی با رویکرد اسلامی است تا از این طریق ضمن آشنایی و دانشافزایی موضوعات و مسایل این حوزه، راههای تفکر انتقادی پیرامون این موضوع را دنبال کرده و چالشهای پژوهشی را مسالهیابی کند. علاوه بر این که در زاویة این رویکرد انتقادی، شیوهها و تکنیکهای حل مسأله در این خصوص را نیز دنبال میکند تا از این طریق توان نقد، تحلیل و پرورش خلاقیت ذهنی را در مخاطب افزایش دهد. طرح مسایل انسانشناسی در قالب یک گفتگوی دیالوگی سازمان یافته با هدف آمادهسازی ذهن برای تمرین مهارتهای نقد و تفکر، این امکان را برای مخاطب فراهم میسازد که نحوه فکر کردن و پژوهشگری در حوزه علوم انسانی (از زاویه مسایل انسانشناسی) را بیاموزد. لذا تاکید بر انسانشناسی «انتقادی» ، تمرکز بر قوة نقّادی، مهارت حل مساله و شیوة دیالوگی بودن است.
هدف این است که با این روش، مخاطب در یک فضای آزاداندیشه ورزی قرار گیرد و در نهایت خود بتواند در مواجهه با مسایل خاص انسانشناسی به تحلیل و پژوهش و احیاناً نظرپردازی بپردازد.
سرفصل ها و محتوای این دوره آموزشی به شرح زیر است:
انسانشناسی در منظر تقسیمبندی علوم
بررسی مدل تحلیل مولفههای علم(علم چیست؟)
تحلیل مهمترین مولفههای علم و اولویتبندی آنها
تعریف علم انسانشناسی اسلامی
پیچیدگی علم انسانشناسی و دلایل آن
اهمیت و ضرورت نقش روش در علوم
رویکردها و روشهای انسانشناسی
بررسی نقاط اشتراک و اختلاف مدلهای انسانشناسی
بررسی امتیازات و کاستیهای روشهای چهارگانه
تفاوت و کاربرد روشها (نقش خدا در زندگی انسان)
تحلیل مراحل یک نظریة علمی
دلیل منطقی
خصوصیات و ویژگیهای روشهای فلسفی
تحلیل احکام گوناگون انسانشناسی
طرح پرسش پیرامون انسان
سرشت آدمی
بررسی مبانی انسانشناسی
شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.
این دوره آموزشی به مدت ۲۰ ساعت ( ۴ جلسه ۵ ساعته ) در روزهای شنبه، ساعت ۱۳ تا ۱۸ و از ۴ دی ماه ۹۵ آغاز می شود. به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. علاقه مندان می توانند با شماره تلفن ( در ساعت اداری ) : ۸۸۶۲۴۴۸۵ تماس بگیرند.
این دوره آموزشی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی)- برگزار می شود.
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