۵ روستای اصفهان مجهز به آمبولانس‌ بنز اسپرینتر شدند

غفور راستین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج دستگاه آمبولانس جدید ۳۱۴ در بین پایگاههای فوریتهای پزشکی شرق اصفهان توزیع شد.
وی افزود: این آمبولانسها، با توجه به نیازسنجی انجام شده به پایگاههای روستاهای ذکر شده تحویل داده شد.
مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: ۱۵ دستگاه آمبولانس جدید بنز اسپرینتر ۳۱۵ نیز طی چند روز آینده توزیع خواهد شد.
وی اعلام کرد: آمبولانسهای قدیمی، هنگام تحویل آمبولانسهای جدید، از پایگاهها تحویل گرفته میشود تا بدلیل فرسودگی از ناوگان خارج شوند.
راستین گفت: آمبولانسهای بنز اسپرینتر ۳۱۴ جدید نسبت به مدلهای قدیمی از امکانات بهتری برخوردار است که برانکارد برقی با امکان ارائه وضعیتهای مختلف به بیمار و سیستم بادی زیر برانکارد، نوردهی بالا و ظاهر مناسب کابین عقب از جمله تفاوتهای موجود است.
