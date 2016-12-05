۵ روستای اصفهان مجهز به آمبولانس‌ بنز اسپرینتر شدند

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج دستگاه آمبولانس جدید ۳۱۴ در بین پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی شرق اصفهان توزیع شد.

وی افزود: این آمبولانس‌ها، با توجه به نیازسنجی انجام شده به پایگاه‌های روستاهای ذکر شده تحویل داده شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: ۱۵ دستگاه آمبولانس جدید بنز اسپرینتر ۳۱۵ نیز طی چند روز آینده توزیع خواهد شد.

وی اعلام کرد: آمبولانس‌های قدیمی، هنگام تحویل آمبولانس‌های جدید، از پایگاه‌ها تحویل گرفته می‌شود تا بدلیل فرسودگی از ناوگان خارج شوند.

راستین گفت: آمبولانس‌های بنز اسپرینتر ۳۱۴ جدید نسبت به مدل‌های قدیمی از امکانات بهتری برخوردار است که برانکارد برقی با امکان ارائه وضعیت‌های مختلف به بیمار و سیستم بادی زیر برانکارد، نوردهی بالا و ظاهر مناسب کابین عقب از جمله تفاوت‌های موجود است.