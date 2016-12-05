برخی برای قهرمان شدن از تریبون مجلس استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه ای «ابوذر» که به همت سازمان بسیج رسانه استان البرز برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز دانشجو، اظهارکرد: این روز نماد مقاومت در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم های ظالمانه آمریکا به مدت ۱۰ سال تمدید شده است، گفت: این تحریم ها مربوط به سال های اخیر نیست، از سال ۱۳۳۲ تحریم ها بر علیه ایران اعمال شد.

وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیج مدرسه عشق است، گفت: شاگردان این مدرسه عناصر انقلابی هستند که باید فرهنگ بسیجی را در جامعه تداوم بخشیده و به دنیا معرفی کنند.

حسینی با تاکید بر اینکه بسیج الگویی فراتر از مرزها است، گفت: در عراق، سوریه و لبنان، بسیج الگو قرار گرفته است.

غول های رسانه ای غرب به دنبال اهداف نظام سرمایه داری

وی با اشاره به اینکه رهبری در جمع بسیجیان فرمودند در جنگ سخت جسم آسیب می بیند و روح ها به بهشت می رود، گفت: این در حالی است که در جنگ نرم اگر با شکست همراه باشد، جسم ها پروار شده و روح ها به جهنم سقوط می کند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم در بخش دیگری از سخنرانی خود به رسالت مطبوعات اشاره کرد و گفت: بسیج در این حوزه خدمات ارزنده ای ارائه کرده است.

حسینی با اشاره به اینکه در غرب و آمریکا مرسوم است که اسناد خود را پس از ۵۰ سال منتشر می کنند، گفت: با انتشار اسناد کودتای ۱۳۳۲ توسط آمریکا نقش رسانه و مطبوعات در این کودتا بارز بود.

وی با اشاره به اینکه رژیم غاصب اسرائیل در مطبوعات سرمایه گذاری ویژه ای کرده است، گفت: غول های رسانه ای غرب، اهداف نظام سرمایه داری را دنبال می کنند.

حسینی با اشاره به اینکه در حوزه رسانه نیازمند افراد دلسوز و متعهد هستیم، گفت: رسانه ها اگر بتوانند مسائل پنهانی که به درد جامعه می خورد را برای مردم برملا کنند، نقشه های توطه گران بی اثر خواهد شد.

ایران امنیت منطقه را تضمین می کند

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم تاکید کرد: در آشفته بازار فضای مجازی که هر کسی مطلبی می نویسد، رسانه های رسمی باید روشنگری کنند، چرا که برخی به هر قیمتی به دنبال قهرمان شدن هستند و از هر تریبونی حتی مجلس شورای اسلامی برای این مهم استفاده می کنند، رسانه رسالت دارد که در این زمینه نیز واقعیت ها را مطرح کند.

وی با اشاره به اینکه هر نورسیده ای می خواهد ره صد ساله را یک شبه طی کند به خیال خام خود بر علیه نظام دست افشاگری می زند، گفت: رسانه و مطبوعات، رسالت دارد که در این زمینه ها اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

حسینی با اشاره به اینکه برخی فکر می کنند مطالبی را که مطرح می کنند تازگی دارد و مربوط به گذشته نیست، گفت: اگر رسانه ها به روشنگری نپردازند، این قهرمان بازی ها ادامه خواهد داشت و اصل نظام را زیر سوال خواهد برد.

وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت منطقه را تضمین می کند، گفت: رسانه ها در این زمینه باید اقدام به انتشار مطالبی کنند که این مهم به گوش جهانیان برسد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از افراد، بعضی از ناهنجاری ها را به نام اسلامی می گذارند، گفت: این رسالت مطبوعات است که بدون اغماض و جایگاه چنین افرادی، حتی اگر این افراد در گذشته در رکاب امام بوده اند، روشنگری کنند، چرا که این افراد به بیراهه می روند.

تشت رسوایی آمریکا از بام بر زمین افتاده است

حسینی با اشاره به اینکه معیار ما افراد نیست، گفت: قرار نیست هر کسی که در گذشته وجاهتی داشته است، اکنون مسائلی را عنوان کند که بر پایه و اساس واقعیت نیست، معیار ما حق است.

وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم به افرادی اشاره کرد که تلاش می کردند سازش با غرب و آمریکا را عادی جلوه دهند و گفت: به وضوح و به کرار گفته شد که آمریکا تخلف و اقدام به نقض تعهدات می کند ولی گوشی بدهکار نبود، در جواب می گفتند اقدامات آمریکا با روح برجام سازگاری ندارد، گویا از برجام روحی سرگردان ساخته بودند که هرچیز را به او نسبت می دادند.

وی با تاکید بر اینکه تشت رسوایی آمریکا از بام بر زمین افتاده، گفت: دیگر هیچ کسی نمی تواند چهره آمریکا را بزک کند، هرچند نقض تعهدات از سوی آمریکا برای ایران آسیب در برداشته است.

وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه جمهوری خواهان و دموکرات ها در آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تحریم اعمال کرده اند، گفت: در مقابل دشمن باید موضع گرفت، کشور نیازمند انسجام بیشتر است، در مقابل بدذاتی آمریکا باید متحد باشیم.

حسینی با بیان اینکه نمی خواهیم کسی را منکوب کنیم که به بیراهه رفته اند، گفت: این یک تجربه است و به منزله اتمام حجت است که دیگر به سازش با غرب و آمریکا دلخوش نکنند.

انتظار داشتیم بعد از مذاکرات، تحریم ها برداشته شود

وی با اشاره به اینکه ذات آمریکا خبیث است، گفت: تاکتیک های آمریکا در فواصل زمانی مختلف تغییر کرده است، گاهی با اصلاحات ارضی، آزادی بیان و فضای باز سیاسی خواهان برقراری دموکراسی در کشورهای دیگر بوده است، در حالی که این یک دروغ بزرگ است.

وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه دیگر ماهیت آمریکا مشخص شده است، گفت: رسانه ها در این زمینه روشنگری کنند.

حسینی با بیان اینکه برخی اتفاقات تلخ است و مورد انتظار ما نبوده، گفت: ما انتظار داشتیم بعد از مذاکرات، تحریم ها برداشته شود و مشکلات مردم حل شود در صورتی که آمریکا به این مهم اعتنایی نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: روحیه اشرافی گری مضر است، افراد مرفه نمی توانند دغدغه های مردم را متوجه شوند و بگویند خودشان را وقف خدمت به مردم کرده اند، همگان می دانند که اینگونه نیست.