به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی خواجه‌ئیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال های اخیر اقدامات زیادی در راستای پیشگیری و درمان بیماری ایدز در کشور و استان بوشهر صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کیت‌های تشخیص سریع اشاره کرد که همکاران ما به کمک آن می‌توانند در دور افتاده‌ترین نقاط استان اقدامات اولیه تشخیصی را برای افراد انجام دهند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: استفاده از سرنگ‌های آلوده عامل نخست ابتلا به ایدز در استان بوشهر است که بیش از ۷۰ درصد از آمارها را به خود اختصاص داده است.

خواجه‌ئیان افزود: از دیگر عوامل ابتلا به ایدز در استان می‌توان به تماس جنسی محافظت نشده، انتقال از مادر به کودک و عوامل ناشناخته اشاره کرد که به ترتیب ۱۳ ، یک و ۸ درصد گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین گروه مبتلایان به ایدز در فاصله سنی ۳۴- ۲۵ سال قرار دارند تصریح کرد: تمامی افراد باید از راه‌های انتقال و عدم انتقال این بیماری اطلاع پیدا کنند.

خواجه‌ئیان بیان کرد: توصیه می‌شود افراد مبتلا به ایدز نسبت به درمان خود اقدامات لازم را انجام دهند زیرا با انجام درمان مناسب و به موقع، ویروس (HIV) در بدن کاهش یافته و باعث بهبود طول عمر در افراد می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت سه مرکز بهداشتی درمانی پیشگیری خاص ایدز در استان، اظهار داشت: افراد چنانچه با سوال یا مشکلی مواجه شدند می‌توانند به این مراکز مراجعه کرده و تمامی خدمات را به صورت رایگان و محرمانه دریافت کنند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: این مراکز خاص در شهرستان‌های بوشهر و برازجان به دلیل بار جمعیتی زیاد و شهرستان عسلویه به دلیل موقعیت مکانی خاص در نظر گرفته‌ شده است.