انتقاد «چیچیچ» از نحوه برگزاری رقابت انتخابی والیبال بانوان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایدا چیچیچ» با بیان اینکه همچنان منتظر اعلام زمان و مکان دقیق برگزاری مسابقات انتخابی جهان در منطقه آسیای مرکزی است، گفت: فدراسیون والیبال هند که میزبان این مسابقات است تا به این لحظه هیچ اطلاعاتی از این رقابت ها را به صورت رسمی اعلام نکرده است.

وی تاکید کرد: تیم ملی والیبال بانوان ایران از روز شنبه تمرینات خود را آغاز کرده و بازیکنان دعوتی با انرژی و تلاش مضاعف برای پیروزی در مسابقات پیش رو تمرین می کنند.

چیچیچ در ادامه گفت، منتظر اعلام قوانین این دوره از مسابقات نیز هستیم که تعداد بازیکنان اعزامی مشخص شود، آیا با ۱۴ بازیکن در انتخابی جهان شرکت می کنیم یا با ۱۲ بازیکن؟

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان درباره غیبت شبنم علیخانی پاسور تیم ملی در تمرینات نیز گفت: این بازیکن در روزهای آینده به اردو خواهد پیوست و قرار نیست بازیکن دیگری به اردونشینان اضافه شود. قطعا با همین بازیکنان به مسابقات اعزام خواهیم شد.

مسابقات والیبال انتخابی بانوان قاره آسیا در دو مرحله برگزار می شود که در مرحله نخست، رقابت ها در پنج گروه پیگیری می شود و تیم های قهرمان این پنج گروه به همراه پنج تیم برتر قاره آسیا در مرحله نهایی در دو گروه به مصاف یکدیگر می روند.

در مرحله نخست و در گروه آسیای مرکزی چهار تیم هند، مالدیو، ایران و بنگلادش از ۲۶ آذرماه در کشور هند به مصاف یکدیگر می روند تا قهرمان این رقابت ها به مرحله دوم رقابت های انتخابی آسیا صعود کند.