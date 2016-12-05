رشد ۹ درصدی صادرات گمرک کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرکات استان کرمانشاه، خلیل حیدری گفت: در ۸ ماهه سال جاری ۶۲۳ میلیون و ۲۸۰ هزارو ۵۰ دلار کالا با وزن دو میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۸۸ تن در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صله اظهار و صادر شده است.

وی افزود: دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه ۳۵۲ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۵۴۹ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۹۴۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹ درصد واز حیث وزنی ۱ درصد با افزایش روبه‌رو شد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: در ۸ ماهه سال جاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۲۲۷ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۲۳۰ دلار کالا به وزن ۸۵۹ هزار و ۶۹۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با ۳۱ درصد افزایش روبه‌رو شد.

حیدری خاطر نشان کرد: در ۸ ماهه سال جاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۳۰ میلیون ۱۵۹ هزارو ۴۶۱ دلار کالا به وزن ۲۶۹ هزارو ۱۴ تن است.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیمان، لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، دام زنده از نوع گوسفند، اوره، ظروف ملامین، رب گوجه فرنگی و هندوانه عنوان کرد و گفت: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.