طرح غربالگری اوتیسم در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد صبح دوشنبه در گردهمایی معلولان خراسان جنوبی اظهار کرد: معلولان بزرگترین قشری هستند که در جامعه زندگی می کنند اما کمتر مورد توجه هستند.

وی، یکی از اهداف این سازمان را شناسایی معلولان عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۸ هزار معلول در استان شناساسی شده اند در صورتی که آمار آن ها خیلی بیشتر است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس آمارها باید حدود ۴۵ هزار معلول در استان داشته باشیم و تا زمانی که آمار جامع نباشد برنامه ریزی درستی نخواهیم داشت.

سیستم نظارتی بر قانون جامع حمایت از معلولان ایجاد شود

عرب نژاد با بیان اینکه اشتغال معلولان در بحث اجرا مغفول مانده است، بیان کرد: یکی از برنامه های بهزیستی در سال جاری پیگیری قانون جامع حمایت از معلولان است که احساس می شود باید یک سیستم نظارتی بر اجرای این قانون وجود داشته باشد.

وی همچنین از آغاز طرح غربالگری اوتیسم در استان خبر داد و افزود:این طرح برای کودکان دو تا پنج سال اجرا می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه توانمندسازی معلولان و خانواده آن ها یکی دیگری از برنامه های بهزیستی است، بیان داشت: یک روز بهزیستی شعار «ماهیگیری را به من یاد دهید» را برای هنر آموزی و توانمندسازی معلولان سرلوحه کار خود قرار داد.

عرب نژاد با بیان اینکه اما امروز سطح توانمندسازی جامعه هدف بالا رفته و نیازها نیز متفاوت شده است، عنوان داشت: از این رو باید علاوه بر ماهگیری قلاب را نیز به آن ها بدهیم چراکه سطح توانمندسازی معلولان بالا رفته و ما باید زیرساخت ها را برای آن ها فراهم کنیم.

وی، پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و افزود: بسیاری از معلولیت ها و عوارض ناشی از آن قابل پیشگیری بوده و از این رو بخش پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.