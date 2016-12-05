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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

مصایب بازیگری با حضور بهاره رهنما روخوانی می‌شود

مصایب بازیگری با حضور بهاره رهنما روخوانی می‌شود

نمایشنامه «اسپانیایی» نوشته یاسمینا رضا با حضور بهاره رهنما روخوانی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اسپانیایی» نوشته یاسمینا رضا به نفع بنیاد خیریه «پیام امید» با حضور بهاره رهنما ۲۰ آذر ماه در فرهنگسرای اندیشه روخوانی می‌شود.

این نمایشنامه درباره بازیگرانی است که در یک نمایش اسپانیایی داستان فروپاشی روابط انسانی و خانوادگی را روایت می‌کنند و از مصایب و مشقت‌های  بازیگری می گویند.

زهرا خانلو و غلامحسین دولت‌آبادی ترجمه نمایشنامه و شیوا اردونی کارگردانی آن را برعهده دارد. بهاره رهنما به همراه امیرحسین رستمی، فرزانه نشاط‌خواه، مزدک رستمی و شیوا اردونی این نمایشنامه را روخوانی می‌کنند. نفیسه صنایع: انتخاب موسیقی، ندا اسدی: دستیار کارگردان و فرزانه رسولی: مدیر صحنه از دیگر عوامل این نمایشنامه هستند.

نمایش «اسپانیایی» ساعت ۱۹ شنبه بیستم آذر ماه در فرهنگسرای اندیشه روخوانی می شود.

کد مطلب 3841222

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