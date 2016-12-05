مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی راهی برای کاهش تصدی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجمع نمایندگان استان هرمزگان، حسین هاشمی تختی با اشاره به تاکید دولت در بودجه ۹۶ کل کشور درخصوص واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های عمرانی می تواند بسیاری از این پروژه ها را تمام و به بهره برداری برساند.

هاشمی تختی با اشاره به جزییات لایحه بودجه ۹۶ کل کشور،بیان کرد:دراین لایحه مشارکت و واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی در تکمیل طرح های نمیه تمام یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است.

نماینده مردم بندرعباس،قشم،حاجی آباد،بندرخمیر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بودجه دولت کفاف تکمیل پروژه های عمرانی را نمی دهد،افزود: با استفاده از توان بخش خصوصی دولت میتواند تمرکز خود را بر روی سایر بخش ها گذاشته و حتی شرایط بیشتری را برای اشتغال فراهم کند.

وی با تاکید براینکه راهکار کاهش کسری بودجه دولت استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است،تصریح کرد:کمیسیون عمران مجلس بارها درخصوص ضرورت واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی تاکید داشته است.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه مجلس از واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی حمایت می کند،تاکید کرد:واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی چابک سازی دولت را در پی دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی درکشور،افزود:بخش خصوصی ازحیث اینکه در منافع و ضرر دخیل است؛به طورحتم دقت بیشتری در انجام کارها به خرج خواهد داد.

هاشمی تختی ادامه داد: تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی برای اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام می تواند از فرسوده شدن این طرح ها به علت طولانی شدن زمان تکمیل آن ها جلوگیری کند.

وی یاداور شد:شناسایی طرح های نیمه تمام عمرانی و در اولویت قراردادن آن ها برای واگذاری به بخش خصوصی ضروری است.