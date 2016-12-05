بازگشت شمسایی به تیم ملی فوتسال بحث فنی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه درباره اینکه این روزها بحث بازگشت وحید شمسایی به تیم ملی فوتسال برای شکسته نشدن رکورد گلهای ملی اش توسط «فالکائو» برزیلی گفت: من هم این موضوع را شنیده ام ولی آقایان مهدی تاج و علی کفاشیان هستند و در این مورد باید نظر بدهند. این مسائل غیر فنی است و من نمی توانم نظر بدهم. باید این مباحث بین فدراسیون و وحید خان و دیگر دوستان صحبت شود. بنده سعی می کنم دخالت نکنم. باید ببینیم هدف چیست و روی آن تصمیم گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به این سئوال که اگر فدراسیون موافق بازگشت وحید شمسایی به تیم ملی باشد، شما این بازیکن را دعوت می کنید؟ تصریح کرد: از روز اول که سرمربی تیم ملی شدم، همه بزرگان از جمله وحید را صدا زدم که باید کاری کنیم تا ایران دوباره بعد از ۶ سال قهرمان آسیا شود. از روز اول به همه نشان دادیم دست یاری دراز کرده ایم. از نظر من اتفاق غیرممکنی وجود ندارد ولی اینکه صلاح فوتسال ما چه باشد، بحث مدیریتی فدراسیون است و سعی می کنم در آن دخالت نکنم.

ناظم الشریعه همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا با فدراسیون فوتبال قرارداد بسته است یا خیر؟ گفت: از ما یک برنامه خواستند. پیش نویس قرارداد هم امضا شده است و منتظر جلسه هیات رئیسه هستند. ظاهرا مشکلی نیست. هم تاج و هم کفاشیان اعلام کردند مشکلی نیست و قرارداد امضا می شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص اینکه رضا لک سرمربی تیم گیتی پسند عنوان کرده بود بازیکنان کمتری از این تیم باید به تیم ملی دعوت می شدند، به رادیو جوان گفت: این اتفاق افتاده چون محمد کشاورز در اختیار تیم ملی نیست. برای این بازیکنان هزینه شده است و سرمایه کشور هستند. ضمن اینکه آنها قبل از اینکه عضو گیتی پسند بوده باشند، عضو تیم ملی بوده اند.