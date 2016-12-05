۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

جانشین دانشگاه افسری امام حسین(ع):

مردم قدردان شهدای مدافع حرم هستند/ شهید دانشگر اسوه اخلاق

سمنان - جانشین دانشگاه افسری امام حسین(ع) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی به خصوص شهدا مدافع حرم، گفت: مردم قدردان شهیدان مدافع حرم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان سمنان، سردار حمید اباذری در آئین گرامیداشت شهید مدافع حرم عباس دانشگر در سمنان، ابراز داشت: عزتی که خداوند بعد از شهادت به شهید داده، موجب حضور او و بهره مندی از برکات او در تمامی زمینه ها است.

وی شهید مدافع حرم عباس دانشگر را انسان نمونه و اسوه اخلاق دانست و اظهار داشت : شهید دانشگرجوان ۲۲ ساله، انسان دردمندی با دغدغه های فراوان که با نگرش به بنیان های فکری و چارچوب های شهید مطهری بنیان گذاشت و از مبدعان طرح شهید مطهری در دانشگاه امام حسین (ع) بود.

این مقام ارشاد نظامی با اشاره به آغاز طرح و برنامه ای از سه سال گذشته با همکاری شهید دانشگر خاطرنشان کرد: چند ماه بعد از شهادت وی امروز این طرح به امضا رسید که از برکات وجود این شهید است.

اباذری تصریح کرد: شهید دانشگر به دلیل جوان بودن تاثیرات بسیار زیادی نه تنها در استان سمنان بلکه در بیشتر استان های کشور گذاشته و به همین خاطر آیین بزرگداشتی برای این شهید در استانها برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا در جامعه تصریح کرد : این مجالس، مجالس سخنرانی و شعار نیست، همه ما حضور دانشگر را در جای جای کارها و باز شدن گره های کار را با برکت وی نظاره گر هستیم.

این مراسم به همت سپاه ناحیه سمنان در دانشکده فنی دانشگاه این شهر برگزار شد.

