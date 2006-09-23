پاس قهرمان شد/ اعتراض سايپا به قضاوت داوران

به گزارش خبرنگار مهر درآخرين سفر تابستان 4 تيم مازندران، پاس، سايپا وليان بوشهر مرحله نيمه نهايي ونهايي دومين دوره رقابتهاي ليگ نونهالان تكواندو باشگاههاي كشور را درخانه تكواندو برگزار كردند كه درنهايت اين پاس بود كه با شكست مدافع عنوان قهرماني جام را به خانه برد.

درمرحله نيمه نهايي اين رقابتها دو تيم پاس و سايپا با نتيجه مشابه 4-6 ليان بوشهرومازندران را شكست داده وبه فينال راه پيدا كردند. در بازي رده بندي ليان بوشهر بازهم با نيجه 4-6 مازندران را شسكت داد و سوم شد.

اما ديدار نهايي يك بازي پر برخورد بود كه با اعتراضات مداوم به داوري همراه بود. پاسي ها كه تمام توان خود را براي كسب عنوان قهرماني به كاربسته بودند حتي مرتضي كريمي مربي فصل قبل خود را در سالن داشتند تا راهنمايي هاي او كمك موثري براي كادر فني آنها باشد. حتي حسن ذوالقدر سرمربي تيم ملي هم به بهانه تماشاي مسابقات پسر خود درسالن حضور داشت تا وزنه روحي قابل اتكايي براي پاس باشد.

از سوي ديگر مردان با تجربه سايپا فصل قبل حيدر عقيقي به نحوه قضاوت داوران در طول اين بازي اعتراض داشته و حتي سرپرست اين تيم به نشانه اعتراض سالن را ترك كرد و حاضر نشد كار را تا دريافت جام نايب قهرماني ادامه دهد. به هرحال بازي نهايي را نيز پاس 4-6 برد تا با شكست سايپا يعني مدافع عنوان قهرماني سكوي نخست را از آن خود كند.