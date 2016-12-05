به گزارش خبرنگار مهر، حسین عامری قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کار گروه کشاورزی، یونجه، شبدر، اسپرس، خلر، ماشک، سورگوم و ذرت را انواع محصولات علوفه ای مورد کشت در استان زنجان برشمرد و تصریح کرد: امسال در مجموع میزان تولید انواع علوفه در استان به ۴۴۰ هزار تن رسید.

وی با بیان اینکه یونجه در بین سایر محصولات علوفه ای در استان زنجان بیش ترین سطح زیر کشت را داراست، خاطرنشان کرد: یونجه آبی و دیم به ترتیب سطحی بالغ بر ۴۲ هزار و ۴۰۰ هکتار و ۶ هزار و ۱۵ هکتار از اراضی زراعی استان را به خود اختصاص داده است.

عامری سطح زیر کشت شبدر ایرانی و اسپرس در استان زنجان را به ترتیب ۱۰۱ هکتار و ۹۰۲ هکتار اعلام و عنوان کرد: سطح زیر کشت خلر و ماشک در استان نیز به ۶۶۳ هکتار می رسد.

سرپرست زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: سورگوم و ذرت نیز به ترتیب در سطحی بالغ بر ۴۵ هکتار و یک هزار و ۴۹۴ هکتار از اراضی زراعی استان به زیر کشت رفته اند و کشت سورگوم در استان توسعه می یابد.

وی به تدوین برنامه جامع تولید علوفه در استان زنجان اشاره کرد و بیان داشت: کاهش سطح زیر کشت یونجه و ذرت و توسعه کشت سورگوم از جمله اولویت ها و برنامه های در دستور کار در استان به شمار می رود.

عامری با اشاره به اینکه امسال ۱۰۰ هزار تن از یونجه تولیدی در استان زنجان مازاد بر نیاز استان بوده است، عنوان کرد: سورگوم نسبت به ذرت ۳۰ درصد مصرف آب پایین تری داشته و به طور متوسط عملکرد یک و نیم برابری نسبت به ذرت دارد.

وی نیاز آبی بالای محصولات علوفه ای را یادآور شد و گفت: با توسعه کشت سورگوم به دلیل نیاز آبی پایین تر، مصرف آب در روند تولید و تامین علوفه استان کاهش چشمگیری پیدا می کند.

سرپرست زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، مجموع سطح زیر کشت علوفه در استان زنجان ۵۱ هزار و ۶۸۱ هکتار است که ۴۰ درصد کل سطح زیر کشت محصولات آبی در استان را شامل می شود.