توقیف ۲۲ تن برنج خارجی قاچاق در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر زارعی در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی سیمره هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و جهت برای بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از بار کامیون مقدار ۲۲ تن برنج خارجی قاچاق فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ زارعی ارزش ریالی برنج قاچاق کشف شده را بالغ بر یک میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان در خاتمه از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر مجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود .