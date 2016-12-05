کمر درد شایع ترین بیماری ستون فقرات/تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود شیروانی در آستانه برگزاری اولین کنگره ستون فقرات، اظهارداشت: ستون فقرات چالش های فراوانی برای بیمار، پزشک و جامعه به دنبال دارد.

وی از دردهای ستون فقرات به عنوان بیماری بسیار شایع در کشور نام برد و افزود: از همین رو، انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران تصمیم گرفت اولین کنگره بیماری های ستون فقرات را برگزار کند.

این متخصص مغز و اعصاب، گفت: ستون فقرات یک بافت استخوانی است که حرکت دارد و در عین حال نخاع که ظریف ترین بافت بدن است در استخوان قرار دارد پس می توان گفت ستون فقرات ترکیبی از سخت ترین و ظریف ترین عناصر بدن هستند.

شیروانی با عنوان این مطلب که بیماری های مختلفی در ستون فقرات ایجاد می شود، افزود: این بیماری ها با عوارض مختلفی همراه است و همه اینها می تواند ستون فقرات را درگیر کند.

وی از کمر درد به عنوان مهم ترین و شایع ترین بیماری های ستون فقرات نام برد و گفت: بسیاری از افراد جامعه درگیر این عارضه هستند و تمام افراد جامعه حداقل یکبار به کمردرد دچار می شوند

دبیر انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران، ادامه داد: بیماری ستون فقرات از نظر اقتصادی نیز مشکلات زیادی به دنبال دارد، بطوریکه خیلی از افراد شاغل جامعه شامل کارگران و کارمندان درگیر این عارضه می شوند و به خاطر کمردرد و ستون فقرات مدت ها بستری می شوند و یا به مرخصی می روند که این امر هزینه سنگینی به افراد و جامعه تحمیل می کند.

وی با عنوان این مطلب که درمان ستون فقرات بسیار پیچیده است و نیاز به تجربه و تخصص خاص دارد، افزود: با توجه به اینکه برخی از جراحان مغز و اعصاب کشور تمایل پیدا کرده اند بر روی ستون فقرات کار کنند و بر ای اینکه تجربه هایی که همکاران دارند در زمینه های مختلف بیماری های ستون فقرات با هم تبادل شود و در اختیار هم قرار دهند، تصمیم گرفتیم اولین کنگره ستون فقرات را برگزار کنیم.

شیروانی با اشاره به برگزاری اولین کنگره ستون فقرات در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ۹۵ در جزیره کیش، گفت: در این کنگره چالش هایی که در درمان بیماری های ستون فقرات وجود دارد، مورد بحث و بررسی همکاران قرار می گیرد.

به گفته دبیر انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران، در اولین کنگره ستون فقرات، بیش از ۴۰۰ متخصص شرکت خواهند کرد تا در زمینه بیماری های ستون فقرات اظهار نظر کنند.