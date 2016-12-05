ضرورت توسعه ارتباطات در کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در بیست و هفتمین اجلاس سالانه شورای برنامهریزی منطقهای سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با اشاره به اینکه دولت ایران همواره سیاست حمایت از اکو را داشته است، گفت: از گذشته ایران توانسته وظایفی که کشورهای عضو بر عهده آن گذاشتند را انجام دهد و جلسات را به طور منظم برگزار کند.
وی با بیان اینکه جلساتی با حضور رؤسای گمرک کشورهای عضو اکو و در بخش بازار انرژی برگزار شده است، افزود: تعداد رویدادها و جلساتی که در این زمینه برگزار شده قابل توجه بوده است و منابع مالی زیادی را نیاز دارد، بنابراین پیشنهاد میدهم در این جلسه راهکاری ارایه شود تا برگزاری جلسات نتایج معمول داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برنامههای اکو باید پروژه محور و عمل محور باشد، اظهار داشت: ما در آخرین مرحله از سند چشمانداز اکو هستیم که نیازمند مساعدت برای اجرایی شدن این سند و توسعه حوزه فعالیت ها است.
جهانگرد افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا اهداف محقق نشده است و مشورتی داشته باشیم تا راهکارهای عملی برای سازمان ارائه شود.
وی جلسه شورای برنامهریزی را یکی از باصلاحیتترین جلسات برای بررسی سازمان دانست و گفت: باید در خصوص دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ به نتایج خوبی برسیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اکو در حال نهایی کردن سند چشمانداز است، اظهار داشت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی تواند به اهداف برسد و ما باید از روشهای توسعه همکاری ارتباطی استفاده کنیم.
جهانگرد با تأکید بر اینکه نیاز داریم تا زیرساختهای ارتباطات را در اکو به اجرا برسانیم، گفت: پیشنهاد ما این است که یک پروژه مشترکی را با اکو در خصوص ارتباطات اجرا کنیم زیرا این سازمان پتانسیل های زیادی دارد.
وی با اشاره به وجود ۱۰ کشور مسلمان در این سازمان، اظهار داشت: سازمان اکو با ۸.۶ میلیون کیلومتر وسعت و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت سرشار از پتانسیل های بالا در بخش های مختلف توریسم، صنعت، گاز و نفت است.
