تاسیس «اینتر- ارکستر تهران» به رهبری نادر مشایخی در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «اینتر- ارکستر تهران» به رهبری ارکستر نادر مشایخی با انتشار تازه ترین فراخوان خود از بین نوازندگان سازهای کلاسیک و ایرانی اعلام موجودیت کرد.

نادر مشایخی با اشاره به جزییات این پروژه موسیقایی بیان کرد: «اینتر- ارکستر تهران» یک ایده اجرایی مبتنی بر عادت های شنیداری متنوع است و از آنجا که فرهنگ ایران با تنوع سلیقه های مختلف شکل گرفته در «اینتر- ارکستر تهران» نیز هدف تلفیق سازها نیست بلکه همجواری فرهنگ های موسیقیایی مختلف است که سعی در ارایه تفسیری معاصر از قطعات مربوط به دوره ها وجغرافیای فرهنگی مختلف دارد.

وی رویکرد خاص این ارکستر را گردش نگاه به سوی جوانان و بهره گیری از جوانان مستعد و علاقه مند دانست و گفت: در این فراخوان هدف نه تنها اجرای موسیقی های مختلف بلکه کار با نوازنده های مختلف بین المللی و رسیدن به تجربه همجواری با بهترین نوازندگان ارکسترهای اروپایی است. به هر ترتیب « اینتر- ارکستر تهران» موسیقی کلاسیک نیست، بلکه موسیقی سمفونیک است. به این معنا که با به کارگیری امکانات موسیقی سمفونیک فضا برای استفاده از سازهای متنوع ایجاد شود.