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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

اقامه عزای شهادت امام عسکری(ع) در دفتر آیت‌الله علوی‌گرگانی

اقامه عزای شهادت امام عسکری(ع) در دفتر آیت‌الله علوی‌گرگانی

مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری(ع) از سوی دفتر آیت‌الله علوی گرگانی از مراجع تقلید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هشتم ربیع‌الاول و سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) مراسم عزاداری در حسینیه فدک‌الزهرا(س) برگزار می‌شود.

در این مراسم معنوی که از سوی دفتر آیت‌الله علوی گرگانی برگزار می‌شود حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص) سخنرانی و نریمان پناهی و محمودرضا امیرحسینی به مداحی خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این مراسم، چهارشنبه ۱۷ آذرماه از ساعت ۷ تا ۸:۳۰ به نشانی: خیابان شهید مصطفی خمینی، بین چهارراه سرچشمه و چهارراه سیروس، جنب سرای ابریشم پلاک ۲۸۷ مراجعه کنند.

کد مطلب 3841252

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