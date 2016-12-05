ساخت قایقی که نیازمند سوختگیری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاختینگ، شرکت طراحی «دافی لندن» از کانسپت قایقی برای سفر به دور دنیا پرده برداری کرده که از انرژی های پاک استفاده می کند.

این قایق با طول حدودا ۳۵ متر فضای زیادی دارد. به طوریکه پنل های خورشیدی بخش اعظم سطح بالایی آن از جمله روی کابین را می پوشانند. این قایق طوری طراح شده که تا حد ممکن به محیط زیست آسیب نرساند. منبع اصلی انرژی آن از نور خورشید، برق و الکل تامین می شود. شش موتور قایق نیز حدود ۲۶۰۰ اسب بخار نیرو تامین می کنند و بالاترین سرعت آن نیز ۴۵ گره تخمین زده می شود.

به گفته شرکت طراح فناوری های نوین مربوط به انرژی خورشیدی و قدرت باتری به این قایق کمک می کنند در فضایی کمتر انرژی بیشتری تولید کند. درهمین راستا دافی تصمیم دارد ابرقایقی بسازد که احتمالا هیچ گاه نیازمند سوختگیری نباشد. تخمین زده می شود این قایق تا ۲۰۲۰ میلادی ساخته و با قیمت ۳۱ میلیون دلار به بازار عرضه شود.

همچنین این قایق ۵ کابینه ظرفیت ۱۰ نفر را خواهد داشت.