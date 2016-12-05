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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

معاون زنگنه خبر داد:

تولید پتروشیمی ایران ۲۰ درصد افزایش یافت

تولید پتروشیمی ایران ۲۰ درصد افزایش یافت

معاون وزیر نفت از افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران از ابتدای سال ۹۵ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرضیه شاهدایی درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، گفت: روند تولید محصولات پتروشیمی در کشور ازشرایط مطلوبی برخوردار بوده و با توجه به افزایش حجم خوراک و وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید، ظرفیت تولید تاکنون از رشدی ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بازگشت و آغاز همکاری دوباره لایسنسورهای خارجی در چند مجتمع پتروشیمی هم توانست میزان تولید را در برخی از مجتمع‌های پتروشیمی همچون تندگویان و اروند افزایش دهد، تصریح کرد: طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی که از ابتدای سال تاکنون به بهره برداری رسیده‌اند، هم اکنون تولید خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه سرمایه گذاری‌های جدید می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی را محقق کند، اظهار داشت: علاوه بر این طرح‌هایی نیز در حال ساخت هستند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بررسی های دقیق و جامع اقدام به صدور مجوزهای جدید خواهد کرد و وزارت نفت هم خوراک را در صورت تائید شرایط سرمایه گذاران و توجیه پذیر بودن طرح‌های توسعه‌ای تامین می‌کند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تاکید کرد: درخواست‌های جدیدی برای سرمایه گذاری و ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی در برخی از مناطق آزاد و ویژه ارائه شده که درصورت واجد شرایط بودن متقاضیان، مجوزهای لازم صادر خواهد شد.

کد مطلب 3841265

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