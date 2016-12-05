تولید پتروشیمی ایران ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرضیه شاهدایی درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، گفت: روند تولید محصولات پتروشیمی در کشور ازشرایط مطلوبی برخوردار بوده و با توجه به افزایش حجم خوراک و وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید، ظرفیت تولید تاکنون از رشدی ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بازگشت و آغاز همکاری دوباره لایسنسورهای خارجی در چند مجتمع پتروشیمی هم توانست میزان تولید را در برخی از مجتمع‌های پتروشیمی همچون تندگویان و اروند افزایش دهد، تصریح کرد: طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی که از ابتدای سال تاکنون به بهره برداری رسیده‌اند، هم اکنون تولید خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه سرمایه گذاری‌های جدید می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی را محقق کند، اظهار داشت: علاوه بر این طرح‌هایی نیز در حال ساخت هستند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بررسی های دقیق و جامع اقدام به صدور مجوزهای جدید خواهد کرد و وزارت نفت هم خوراک را در صورت تائید شرایط سرمایه گذاران و توجیه پذیر بودن طرح‌های توسعه‌ای تامین می‌کند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تاکید کرد: درخواست‌های جدیدی برای سرمایه گذاری و ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی در برخی از مناطق آزاد و ویژه ارائه شده که درصورت واجد شرایط بودن متقاضیان، مجوزهای لازم صادر خواهد شد.