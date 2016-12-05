اتصال ۳۱۰دستگاه اجرایی به شبکه دولت/۶۰دفتر پیشخوان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی با تشریح عملکرد سه ساله مرکز فناوری اطلاعات استانداری هرمزگان از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون، عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات مرکز فناوری اطلاعات استانداری راه اندازی سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری تمامی فرمانداری ها و بخشداری ها تابعه استان بوده است.

وی افزود: در حال حاضر با ارائه این خدمت هر یک از فرمانداری ها و بخشداری های تابعه استان دارای یک دبیرخانه مستقل درسیستم متمرکز اتوماسیون مرکزی استانداری هرمزگان برخوردار هستند و با راه اندازی این اتوماسیون همه فرمانداری ها و بخشداری های تابعه استان برای ثبت و ارسال نامه های دریافتی و ارسالی به صورت مستقل عمل می کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: همچنین در طی این سه سال در راستای تسهیل امور مردم شریف استان ، کاهش استفاده از کاغذ ، کمک به محیط زیست و تکریم ارباب رجوع تاکنون ۳۱۰ دستگاه اجرایی توسط مرکز فناوری اطلاعات استانداری به شبکه دولت متصل شده اند.

رئوفی ادامه داد: برای برقراری ارتباط امن با سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک لینک امن و خصوصی در ساختمان استانداری مخصوص این ستاد نصب راه اندازی و عملیاتی شد.

وی راه اندازی سیستم مانیتورینگ شبکه دولت و شبکه داخلی استانداری دستاورد دیگر حوزه فناوری اطلاعات استانداری هرمزگان دانست و بیان داشت: جهت اطلاع از وضعیت شبکه داخلی استانداری و پایش لحظه ای شبکه دولت فرمانداری ها، بخشداری ها و کلیه دستگاه هایی که از این بستر بهره می گیرند شبکه وزارت کشور و شبکه اینترنت استانداری سیتم مانیتورینگ راه اندازی شد که با استفاده از این قابلیت در هر لحظه وضعیت این شبکه ها از طریق این سیستم قابل مشاهده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از مصرف کاغذ ، صرفه جویی در وقت کاربران دبیرخانه و صرفه جویی در استفاده از فضای سرور نمابر دبیرخانه استانداری هرمزگان توسط مرکز فناوری اطلاعات استانداری به اتوماسیون اداری متصل شد.

وی در ادامه به راه اندازی وب سایت استانداری هرمزگان و سایت اطلاع رسانی ۱۳فرمانداری تابعه استان توسط مرکز فناوری اطلاعات استانداری از ابتدای فعالیت دولت اشاره کرد و در این رابطه افزود: این سایت های اطلاع رسانی نقش چشم گیری در اطلاع رسانی خدمات دولت دارند.

رئوفی گفت: برگزاری موفق دو دوره انتخابات ، طراحی سامانه امور ایثارگران ، صدور پروانه ۶۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان ، طراحی سامانه پیگیری مصوبات سفر از دیگر اقدامات مرکز فناوری اطلاعات استانداری از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در استان هرمزگان است.