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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

معاون استاندار بوشهر:

رفع مشکلات گمرک و لایروبی خور دیلم پیگیری می‌شود

رفع مشکلات گمرک و لایروبی خور دیلم پیگیری می‌شود

بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: رفع مشکلات گمرک و لایروبی خور دیلم پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دیلم اظهار داشت: تلاش‌های ویژه‌ای به منظور توسعه زیرساخت‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در دست اجرا است.

وی به ظرفیت‌های بالای شهرستان دیلم اشاره کرد و ادامه داد: گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در این شهرستان محسوب می‌شود که باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه این بخش فراهم شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به قابلیت و ظرفیت بندری دیلم خاطرنشان کرد: این بندر فرصت مناسبی برای توسعه است و باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی اضافه کرد: هفته آینده در راستای رفع مسائل و مشکلات گمرک و همچنین لایروبی خور دیلم نشستی با حضور مدیران کل گمرک و اداره بندر و مسئولان شهرستانی در مرکز استان برگزار خواهیم کرد.

باستی با تاکید بر لزوم توسعه عمران شهری  دیلم بیان کرد: عملکرد شهرداری‌های دیلم و امام حسن در اجرای پروژه‌ها با توجه به مشکلات موجود، تا به حال به خوبی انجام و مورد رضایت مردم بوده است.

کد مطلب 3841270

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