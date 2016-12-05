برای سومین روز متوالی هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۳ ایستگاه روز دوشنبه مشهد هوایی ناسالم دارند، اظهار کرد: برای سومین روز متوالی در هفته جاری هوای مشهد در وضعیت هشدار برای تمام گروه‌های سنی است که شاخص کیفیت امروز هوای این شهر ۱۱۵ پی.اس.آی است.

وی ایستگاه مفتح را با عدد شاخص ۱۴۶ پی.اس.آی ناسالم‌ترین ایستگاه امروز مشهد عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود آلاینده‌های مضر در ایستگاه‌های پر خطر، شهروندانی که در شرایط خاص قرار دارند، ضروری است که در محدوده این ایستگاه‌ها حضور پیدا نکنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ایستگاه لشکر با عدد شاخص ۱۴۱ پی.اس.آی را دومین ایستگاه آلوده روز دوشنبه مشهد دانست و ادامه داد: کریمی با عدد شاخص ۱۴۰، الهیه ۱۳۷، امامیه ۱۳۴، خیام شمالی ۱۳۱، چمن ۱۲۹، خیام جنوبی ۱۲۲، سمزقند با ۱۲۰، آوینی با ۱۱۳، سرافرازان با ۱۱۰، ماشین ابزار با ۱۰۵ و تقی آباد با ۱۰۳ پی.اس.آی از دیگر ایستگاه‌های ناسالم امروز مشهد هستند.

وی تنها چهار ایستگاه امروز مشهد را سالم دانست و تصریح کرد: ایستگاه‌های صدف، حرم مطهر، ویلا و سجاد تنها ایستگاه‌های سالم دوشنبه مشهد محسوب می‌شوند.