۶۱ موقوفه در جهرم ثبت شده است

حجت‌الاسلام رسول نیک سرشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به عملکرد یک ساله اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم اشاره کرد و برگزاری ۱۵ نمایشگاه، چهار همایش، پنج محفل قرانی، اعزام مربیان به دوره مربیگری در قم، برگزاری مسابقات قران کریم با حضور هزار و ۷۳۰ نفر شرکت کننده را از جمله آن دانست.

وی با اشاره به اجرای ۳۰ برنامه‌ فرهنگی، توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی را از از جمله اقدامات انجام‌شده در سال ۹۵ عنوان کرد و با اشاره به حضور ۲ هزار و۳۸۰ نفر در طرح حفظ قرآن کریم از برگزاری آزمون آن در اسفند ماه خبر داد که در پایان دوره گواهی به حافظان ارایه می‌شود.

به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه جهرم در سال جاری تعداد ۵۷۶ سند مالکیت به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد تومان و تبدیل ۳۰ سند مالکیت دفترچه‌ای تک‌برگ ثبت‌شده است.

وی اعزام ۶۴ روحانی بومی و ۳۰ روحانی غیر بومی جهت برگزاری مراسم‌های مذهبی را از دیگر اقدامات انجام شده این اداره عنوان کرد و هزینه اطعام و عزاداری به مبلغ حدود ۲ میلیارد ریال را از جمله این اقدامات برشمرد.

نیک سرشت جذب اعتبارات عمرانی در سال۹۵ را حدود ۲ میلیارد ریال دانست که هزینه تکمیل پروژه‌های عمرانی در امامزادگان جهرم، انجام عملیات عمرانی بقاع متبرکه به مبلغ بیش از ۱۲ میلیارد ریال، ساخت حسینیه امامزاده اسدالدهر (ع) به ارزش ۲ میلیارد ریال و غیره شده است.

وی با اشاره به ساخت دو ضریح در امامزادگان شاخص جهرم توسط خیرین به ساخت مسجد در ۱۲ روستای محروم و فاقد مسجد با اعتبار حدود ۱۴ میلیارد ریال خبر داد که با همکاری خیرین و بنیاد برکت انجام شده است.

به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه جهرم آرای صادره موقوفات و بقاع متبرکه به میزان ۱۴رای، اجرای احکام دادگستری به تعداد چهار حکم و در مجموع به ارزش ۶ میلیارد ریال، پیگیری۲ پرونده قضایی در سطح ملی و اراضی مورد تصرف قرار گرفته با صدور حکم بدوی دادگستری به میزان ۱۷۸هکتار در سال ۹۵ انجام شده است.

وی از رشد ۱۱ درصدی وصول مطالبات از اشخاص حقیقی نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۹۶ تجدید اسناد اجاره موقوفات، ارزش گذاری۲ هزار و ۷۲۰ رقبات موقوفات و تنظیم توافقنامه با شهرداری جهت تبدیل به احسن اراضی مورد مسیر به ارزش بیش از ۳۴ میلیارد ریال از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است.