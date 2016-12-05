اجرای سیستم های نوین آبیاری راندمان مصرف آب را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد صبح دوشنبه در جلسه مشترک با شرکت های مجری سیستم های نوین آبیاری و سازمان همیاری شهرداری های استان اظهار کرد: مصوبه هیئت دولت در اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان استفاده بهینه از منابع آبی را بدنبال خواهد داشت.

وی افزود: با اجرای این طرح می توان شاهد بهبود سفر ه های زیر زمینی و منابع آبی استان در بخش کشاورزی باشیم.

متقی فرد تصریح کرد : با برنامه ریزی ا نجام شده؛ شرکت های مجری طرح های آبیاری نوین قبل از تخصیص اعتبارات بصورت تعهدی اقدام به اجرای طرح آبیاری نوین در مزارع کشاورزی کرده اند.

متقی فرد خاطر نشان کرد: برای پیشبرد اهداف طرح و سرعت در اجرای آنها از سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان پشتیبان این طرح استفاده شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: سازمان همیاری شهرداری ها با هدف سرعت بخشیدن به اجرای طرح ها و همچنین تحقق تعهدات ایجاد شده وارد شده است.

محمد حسین عطایی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴ هزار هکتار از تعهد ۲۰ هزار هکتاری آبیاری نوین در استان پایان و یا در حال اجرا است.

در ادامه مدیرعامل سازمان همیار ی های شهرداری های استان قزوین و مجریان طرح های نوین آبیاری راهکار های اجرایی پیشبرد اهداف طرح را بیان کردند.