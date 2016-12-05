بخشی از راه تاریخی طبس به مشهد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی سید احمد برآبادی اظهارکرد: این راه از طبس به عشق آباد و از آنجا به سمت روستای یوسف آباد ون(دهنوون) و از آنجا به کاشمر منتهی می شده است.
وی ادامه داد: این راه مسیری است که از گذشته های دور تا قبل از ورود اتومبیل به ایران و احداث جاده های ماشین رو، استفاده میشده است.
برآبادی گفت: همچنین در بررسی چند سال قبل بخشی از یک جاده تاریخی سنگفرش در مسیر گناباد به خضری در جهت جغرافیایی شمالی – جنوبی نیز شناسایی شد که با توجه به شواهد موجود می توان گفت از جاده های قرون اولیه اسلامی یا حتی قبل از اسلام است.
وی در ادامه بیان داشت: لازم به ذکر است که در صورت وجود اعتبار و بررسی پیمایشی مسیر راههای تاریخی خراسان جنوبی مشخص خواهند شد.
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