بخشی از راه تاریخی طبس به مشهد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی سید احمد برآبادی اظهارکرد: این راه از طبس به عشق آباد و از آنجا به سمت روستای یوسف آباد ون(دهنوون) و از آنجا به کاشمر منتهی می شده است.

وی ادامه داد: این راه مسیری است که از گذشته های دور تا قبل از ورود اتومبیل به ایران و احداث جاده های ماشین رو، استفاده می‌شده است.

برآبادی گفت: هم‌چنین در بررسی چند سال قبل بخشی از یک جاده تاریخی سنگفرش در مسیر گناباد به خضری در جهت جغرافیایی شمالی – جنوبی نیز شناسایی شد که با توجه به شواهد موجود می توان گفت از جاده های قرون اولیه اسلامی یا حتی قبل از اسلام است.

وی در ادامه بیان داشت: لازم به ذکر است که در صورت وجود اعتبار و بررسی پیمایشی مسیر راه‌های تاریخی خراسان جنوبی مشخص خواهند شد.