۷ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز مساجد دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در مراسم معارفه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دشتی با بیان اینکه این اعتبارات به صورت صد درصد تخصیص یافته است، اظهار داشت: انتظار داریم اداره کل اوقاف استان معادل همین اعتبار از محل اعتبارات ملی در سطح شهرستان هزینه کند.

وی بر ضرورت اجرایی شده تعهدات اداره کل اوقاف استان در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج تاکید کرد و افزود: در زمان زلزله سال ۹۲ بخش شنبه و طسوج چهار بقعه متبرکه تخریب شد و مقرر شد اداره کل اوقاف و امور خیریه نسبت به بازسازی آن اقدام کند ولی تاکنون این مهم تحقق پیدا نکرده است.

مهرجو با بیان اینکه تشکیلات اداری اوقاف و امور خیریه شهرستان هیچ تناسبی با ماموریت محوله ندارد بر توجه ویژه به این موضوع تاکید کرد.

وی اضافه کرد: وقف به عنوان یکی فرایض مهم و با اهمیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز همواره توجه ویژه‌ای به آن می‌شود.

مهرجو خاطرنشان کرد: با توجه به تدین و دینداری مردم شهرستان دشتی همواره اهتمام ویژه‌ای به موضوع وقف داشته‌اند و در چند سال اخیر نیز گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است و می‌طلبد در این راستا تبلیغات جهت‌دار و دقیقی برای جلب اعتماد بیشتر مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین از خدمات حسین اسماعیلی تقدیر وحجت‌الاسلام سید ابراهیم شفقت به عنوان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دشتی معرفی شد.