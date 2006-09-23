امنيت پايدار ايران مرهون حماسه هشت سال دفاع مقدس است

اميرسرتيپ رستگارمنش فرمانده ارشد نظامي ارتش درمنطقه خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار"مهر" دربيرجند ، با بيان اينكه فرهنگ ايثار و مقاومت و شهادت طلبي به عنوان شاخصه هاي اصلي هشت سال دفاع مقدس بايد به نسل جوان منتقل گردد، افزود: چگونگي استفاده از سلاح ايمان به عنوان مدرن ترين و موفق ترين سلاح در جهان و در ميدان جنگي كه طرف مقابل از نظر امكانات و تجهزات بسيار بالاتر است ، درس هايي است كه مي توان در مكتب 8 سال دفاع مقدس آموخت .





امير رستگار منش اظهار داشت : نسل سوم انقلاب ارتباط خود را با آرمان ها و فرهنگ حاكم بر هشت سال دفاع مقدس برقرار نموده و سئوالات نسل جوان پيرامون اين موضوع و تفكر ، بررسي و تجزيه و تحليل آن ها از وقايع سال هاي دفاع مقدس مويد اين مطلب است .





وي رزمايش ذوالفقار را در برگيرنده پيام صلح و دوستي براي كشور هاي همسايه ، اعلام آمادگي در برابر تجاوز دشمن و همبستگي با حزب الله لبنان خواند و تاكيد كرد : تهديدات هميشگي استكبار و تكرار مكرر اين تهديد ات موجب همبستگي ملي ملت قهرمان ما مي گردد و نيرو هاي مصلح بر اساس تهديد محوري هر روز تمرينات صحرايي و چريكي خود را به نمايش مي گذارند.





امير رستگارمنش اهم برنامه هفته دفاع مقدس را اجراي مراسم رژه نيرو هاي مسلح استان ، شركت در نماز جمعه ، ويزيت رايگان شهروندان در بيمارستان ارتش اين استان تا پايان هفته دفاع مقدس ، ديدار با خانواده معظم شهدا ، مسابقه تيراندازي بين نيرو هاي مسلح و اعزام كاركنان مجرب ارتش و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به مدارس خراسان جنوبي عنوان نمود .

