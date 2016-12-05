  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

همزمان با سراسر کشور؛

۲۰ هزار دانش آموز قشمی آمادگی خود را در برابر زلزله محک زدند

۲۰ هزار دانش آموز قشمی آمادگی خود را در برابر زلزله محک زدند

قشم - مدیر آموزش و پرورش قشم گفت: همزمان با سراسر کشور، قریب به ۲۰ هزار دانش آموز قشمی آمادگی خود را در مواجهه با وقوع زلزله به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پور اشرف پیش ازظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور زلزله که به صورت نمادین در هنرستان ولایت قشم برگزار شد، اظهارداشت: از جمله گروه های جامعه که همواره چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند، دانش آموزان هستند.

وی با بیان اینکه مانور زلرله برگرفته از راهکارهای مناسب که قبل از وقوع زلزله به منظور بالا بردن سطح آگاهی و آموزش مهارت های عملی می باشد، افزود: قریب به ۲۰هزار دانش آموز این ناحیه آموزشی با شرکت در مانور زلزله و فراگیری آموزش های لازم ،آمادگی خود را در برابر وقوع زلزله به نمایش گذاشتند.

پوراشرف تصریح کرد: در این مانور دانش آموزان و مربیان در مرحله پناه گیری به محض آغاز پخش آژیر از رادیو سراسری، در مکان های مناسب مانند زیر میز، گوشه دیوارهای داخلی،کنار دیوارهای داخلی و دور از دیوارها و در حیاط مدرسه پناه گرفته و تا اتمام آژیر در آن محل باقی می مانند.

مدیر آموزش وپرورش قشم ادامه داد:تلاش ما این است که دانش آموز هم نسبت به ایمنی خود در محیط خانه و مدرسه به عنوان خانه دوم خود آمادگی لازم را داشته باشد و هم بتواند نقشی موثر را در جامعه ایفا کند.

کد مطلب 3841287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها