۲۰ هزار دانش آموز قشمی آمادگی خود را در برابر زلزله محک زدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پور اشرف پیش ازظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور زلزله که به صورت نمادین در هنرستان ولایت قشم برگزار شد، اظهارداشت: از جمله گروه های جامعه که همواره چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند، دانش آموزان هستند.

وی با بیان اینکه مانور زلرله برگرفته از راهکارهای مناسب که قبل از وقوع زلزله به منظور بالا بردن سطح آگاهی و آموزش مهارت های عملی می باشد، افزود: قریب به ۲۰هزار دانش آموز این ناحیه آموزشی با شرکت در مانور زلزله و فراگیری آموزش های لازم ،آمادگی خود را در برابر وقوع زلزله به نمایش گذاشتند.

پوراشرف تصریح کرد: در این مانور دانش آموزان و مربیان در مرحله پناه گیری به محض آغاز پخش آژیر از رادیو سراسری، در مکان های مناسب مانند زیر میز، گوشه دیوارهای داخلی،کنار دیوارهای داخلی و دور از دیوارها و در حیاط مدرسه پناه گرفته و تا اتمام آژیر در آن محل باقی می مانند.

مدیر آموزش وپرورش قشم ادامه داد:تلاش ما این است که دانش آموز هم نسبت به ایمنی خود در محیط خانه و مدرسه به عنوان خانه دوم خود آمادگی لازم را داشته باشد و هم بتواند نقشی موثر را در جامعه ایفا کند.