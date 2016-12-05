آیا این بازیکن غایب بزرگ تراکتورسازی مقابل استقلال است؟

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک عراقی تراکتورسازی تبریز در این فصل هنوز نتوانسته بازی‌هایی در حد نام و آوازه خودش انجام دهد. وی در این فصل آنچنان که باید مورد وثوق کادر فنی نیست و جایی در ترکیب ثابت این تیم ندارد.

کرار در آخرین بازی تراکتوری ها مقابل پدیده نیز دقایقی فرصت بازی پیدا کرد. اما عملکرد او در این دقایق نیز چندان رضایتبخش نبود و این موضوع باعث شد تا شانس این بازیکن برای حضور برابر تیم سابقش تا حد زیادی کم شود.

تیم تراکتورسازی در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ روز جمعه در ورزشگاه آزادی میهمان استقلال تهران است.