۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

رئیس اوقاف و امور خیریه اسدآباد:

امسال ۴ وقف جدید در شهرستان اسدآباد ثبت شد

اسدآباد- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسدآباد از ثبت ۴ وقف جدید طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری ۴ وقف جدید در شهرستان اسدآباد ثبت شده است، اظهار کرد: یکی از این موقوفات در دهه وقف امسال ثبت شد.

وی افزود: یک باب منزل مسکونی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال از سوی همسر شهید «احمد کمانگر» در روستای چنار علیا با نیت فعالیت های قرآنی در دهه وقف ثبت شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه سه وقف نیز از ابتدای سال تا پیش از فرا رسیدن دهه وقف در اسدآباد ثبت شده بود، افزود: یکی از موقوفات ۲۰ سهم از سهام کارخانه ماکارونی است که از سوی واقف خیر اندیش حبیب الله آذرمی با نیت کمک هزینه تحصیلی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در چنار سفلی از سوی واقف نیک اندیش موسی مهرابی وقف شد، ادامه داد: این موقوفه با نیت حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) وقف شده است.

قبادی با بیان اینکه عرصه و عیان یک باب منزل مسکونی از سوی واقف خیر اندیش حبیب الله خسروی در روستای «سیاه گله» وقف شد، ادامه داد: نیت این وقف با نیت فعالیت های قرآنی ثبت شده است.

