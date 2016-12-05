تجلیل از فرهاد حسن زاده در پردیس سینمایی رازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ویژه برنامه خادمان کتاب از فرهاد حسن زاده نامزد ایرانی جایزه هانس کریستین اندرسن و مولف ۸۰ اثر به عنوان نویسنده، مریم جابر به عنوان مترجم و ویراستار برتر، فرشته سنگری مدیر فروشگاه افرا تاب به عنوان فروشنده کتاب برتر، هادی حسین زادگان مدیر پخش ققنوس و توزیع کننده برتر، احمد اذربایجانی مدیر انتشارات سرو یاسین و انتشارات برتر و کتابداران منطقه ۱۱، تقدیر خواهد شد.

فریدون عموزاده خلیلی، رئیس هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز از جمله حاضران و سخنرانان در این نشست خواهد بود و همچنین نقی عرفان‌پور، نادر قدیانی، مریم جدلی، پروین صدقیانی و فریبرز مجیدی روئسای هیئت مدیره های انجمن ناشران دانشگاهی، کودک و نوجوان و زنان و ویراستاران نیز در این نشست حضور خواهند داشت

علاقه مندان به شرکت در این مراسم می‌توانند در زمان یاد شده از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به آدرس پردیس سینمایی رازی واقع در خیابان هلال احمر، نرسیده به میدان رازی مراجعه کنند.