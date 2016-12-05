برجام باید به عنوان یک فاجعه در مدارس تدریس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری به مناسبت روز دانشجو در دانشکده صدا و سیما سخنرانی کرد.

شریعتمداری گفت: برخی سعی می کنند تمام جنایات آمریکا علیه ایران را به ۲۸ مرداد محدود کنند در حالی که ۲۸ مرداد تنها یک نمونه از جنایات آمریکاست.

وی با بیان اینکه تمدید تحریم ها نقض برجام است گفت: آمریکایی ها نیز می دانند تمدید تحریم ها نقض برجام است اما می خواهند دهن کجی کنند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: بهترین تعبیری که برای آمریکا می توانیم به کار ببریم تعبیر امام خمینی است که آمریکا را شیطان بزرگ خواندند و بهترین دستور در خصوص مقابله با آمریکا نیز دستور امام خمینی است که فرمودند هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.

شریعتمداری با اشاره به برخی تحلیل ها در خصوص رابطه با آمریکا گفت: عده ای می گویند ژاپنی ها آمریکا را دوشیدند و شما با شاخ آمریکا درافتادید، درگیری ما با آمریکا درگیری ماهوی است. ماهیت ایران و آمریکا با هم درگیر شدند. داستان پرماجرای ما از زمانی آغاز شد که ملت ایران اسلام ناب را در کرسی حاکمیت نشاندند.

وی ظلم ستیزی را از ویژگی های مهم اسلام ناب خواند و گفت: زمانی که خواستیم نسخه اسلام ناب را عملیاتی کنیم نظام سلطه تمام قد مقابل ما ایستاد. این درگیری زمانی پایان می پذیرد که یکی از دو طرف از اعتقادات مان دست برداریم.

مدیر مسئول روزنامه کیهان افزود: گری سیک که پنهانی به ایران آمده بود پس از بازگشت به آمریکا گفت ما با اسلام مخالف نیستیم مردم ایران آنقدر تسبیح بیندازند و سجده کنند که پیشانی هایشان ضخیم شود، خواست ما این است که دیدگاه اسلام وارد سیاست نشود.

شریعتمداری تصریح کرد: سازش با آمریکا به این معناست که از همه چیزمان دست بکشیم. بعضی ها می گویند ما می توانیم با آمریکایی ها سازش کنیم تا مشکلات مان حل شود، اصلا از این خبرها نیست.

وی گفت: در دوران طاغوت که روابط خوبی با آمریکا داشتیم ۶ میلیون بشکه نفت با قیمت ۲۰ دلار صادر می کردیم و دارای جمعیت ۳۶ میلیون نفری بودیم اما کشور ما هیچ پیشرفتی نکرده بود.

مدیر مسئول روزنامه کیهان اظهار داشت: در جنگ تحمیلی با فروش دو میلیون بشکه نفت به قیمت ۷ دلار کشور را گردانده و جنگ را اداره کردیم. این پول ها زمان شاه کجا می رفت؟ ۴۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند و هواپیماهای ۳۳۰ ما در اختیار اسرائیلی ها قرار داشت.

شریعتمداری خطاب به کسانی که نسخه سازش با آمریکا را می پیچند گفت: این افراد باید بگویند در زمان شاه چه پیشرفتی برای کشور حاصل شد که الان نسخه سازش می پیچید؟ این افراد روی دو نکته تاکید می کنند اول اینکه ما برای حل مشکلات مان باید با آمریکا کنار بیاییم. کشورهای همسایه ما که با آمریکا رابطه خوبی دارند چه پیشرفتی کرده اند؟

وی تصریح کرد: کسانی که نسخه سازش می پیچنند اگر بدانند چه می کنند خیانت کرده اند شما از کدام امامزاده انتظار معجزه دارید؟

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: گروه دوم نیز می گویند ما باید به آمریکایی ها نزدیک شویم تا سایه جنگ از سر ما برداشته شود این در حالی است که آمریکا در سال ۲۰۰۹ رسما اعلام کرد ما باید با ایران وارد جنگ نیابتی شویم که هم اکنون در منطقه چنین وضعیتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: خوشحالیم که آقای رئیس جمهور در مجلس اعلام کرد تمدید تحریم ها نقض برجام است امیدواریم پاسخ درست و درمانی به نقض تحریم ها توسط آمریکا داده شود.

مدیر مسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: ما هم موافق تدریس برجام در مدارس هستیم، برجام باید به عنوان یک فاجعه در مدارس تدریس شود تا دیگران عبرت بگیرند.

شریعتمداری ادامه داد: ما چاره ای جز بازگشتن از راه خطایی که رفته ایم نداریم، مادامی که در مقابل آمریکا بایستیم و بر قدرت جوانان مان تکیه کنیم پیروز هستیم، اگر یک قدم به عقب برداریم آنها جلو می آیند.

وی با بیان اینکه شهدا مایه اقتدار ما هستند، گفت: آمریکا ما را تهدید به جنگ می کند در حالی که یک بار با ما جنگیدند در آن زمان هیچ تجهیزات نظامی نداشتیم اما نگذاشتیم کشور ما را تصرف کنند. الان توان دفاعی قوی داریم.

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد:حدس می زنم یمن موشک هایی را در اختیار دارد که می تواند ریاض را هم بزند.

شریعتمداری گفت: وقتی تیم مذاکره کننده را می فرستیم و می گوییم خزانه خالی است و یا وزیر می گوید آمریکا با یک بمب می تواند همه تاسیسات ما را نابود کند حریف برداشت دیگری می کند.

وی با بیان اینکه در مذاکرات هسته ای همه چیزمان را تحویل دادیم گفت: آقایان می گویند ما به جایی رسیدیم که آب سنگین و اورانیوم صادر می کنیم در حالی که ما را مجبور کردند آب سنگین و اورانیوم مان را از کشور خارج کنیم. تا زمانی که روی اصول خود پافشاری کنیم حریف کوتاه می آید.