تهران ۷۴۰ کیلومتر مترو لازم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو با اعلام اینکه در حمل و نقل شهری باید از تمام سیستم های حمل و نقل استفاده کنیم و نمی شود برای همه شهرها یک نسخه کلیشه ای واحد بنویسیم، گفت:مترو، شبکه انبوه بر پایتخت است و در داخل تهران ۵۴۰ کیلومتر و در حومه تهران ۲۰۰ کیلومتر و در مجموع ۷۴۰ کیلومتر خط مترو لازم داریم، در صورتی که در ابتدای سال ۹۲ تنها ۱۵۲ کیلومتر خط مترو داشتیم.

وی افزود: روزانه ۲۲ میلیون جا به جایی در تهران انجام می شود که ۱۱ میلیون جا به جایی با استفاده از وسایل نقلیه شخصی و ۱۱ میلیون جا به جایی نیز با استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر این که برنامه ۵ ساله گسترش متروی تهران و حومه برنامه ای کاملاً دقیق است، اعلام کرد: در کنار توسعه خطوط مترو، ورود سالانه حداقل یک هزار دستگاه اتوبوس شامل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و بازسازی شده به ناوگان اتوبوسرانی تهران ضرورت دارد

لزوم نگاه واقع بینانه به مشکل موتورسیکلت های تهران

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که متأسفانه در زمینه پیشرفت مترو به دلیل کمبود بودجه، طبق برنامه ۵ ساله پیش نرفته ایم اما اخیراً در پروژه های مترو، روند امیدوارکننده ای را شاهد هستیم و عقب ماندگی از برنامه تا حدودی جبران شده، اظهار کرد: بهره برداری از خطوط ۶ و ۷ متروی تهران تا پایان امسال آغاز می شود.

سرخو با بیان اینکه هر یک دستگاه موتورسیکلت، معادل ۴ تا ۸ دستگاه خودروی سواری آلودگی تولید می کند، تصریح کرد: از ۲۲ میلیون جا به جایی روزانه در تهران، ۹۰۰ هزار جا به جایی توسط موتورسیکلت ها صورت می گیرد و همزمان با جایگزینی سالانه ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی به جای موتورسیکلت های موجود، باید برای تردد موتورسیکلت های کاربراتوری، محدودیت و ممنوعیت قائل شویم.

وی با اعلام اینکه البته به این مسئله باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم، چرا که اگر قرار باشد شخصی برای خرید یک دستگاه موتورسیکلت ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان هزینه کند، ترجیح می دهد با این پول یک دستگاه ماشین دست دوم بخرد یا پیش قسط یک دستگاه ماشین نو را پرداخت کند، تأکید کرد: باید به فکر حمایت از کسانی باشیم که تنها یکی دو میلیون تومان پول نقد برای خرید موتورسیکلت دارند.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر اینکه برای رفع مشکل موجود بر سر راه نوسازی مینی بوس های فرسوده، ‌ نه تنها شهرداری تهران بلکه همه سازمان های دست اندرکار باید کمک کنند تا همگی از هوای پاک بهره مند شویم، خاطرنشان کرد: بودجه هایی که برای انجام پروژه های غیر ضرور هزینه می شود، باید در پروژه هایی که می توانند در پایین آوردن آلودگی هوا و بالا بردن کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار باشند، هزینه شود.