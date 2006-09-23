هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر و تدوام صدرنشيني استقلال اهواز/ اولين پيروزي براي پاس و فرار ملوان از شكست/ هفته تساويها

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهاي اين هفته تيم استقلال اهواز با برتري برابر راه آهن 9 امتيازي شد و در صدر جدول باقي ماند. استقلال تهران نزديكترين تعقيب كننده تيم اهوازي با برتري 3 بر2 برابر فجرسپاسي شيراز همچنان به خاطر تفاضل گل كمتر در رده دوم جدول رده بندي قرار دارد.

شاگردان مجيد جلالي نيز كه در اولين هفته مقابل مس كرمان بازنده شده بودند و در دومين بازي علي رغم پيروزي برابر فجر سپاسي و نيمه تمام ماندن بازي هنوز به پيروزي نرسيده بود در ديدار برابر فولاد خوزستان به برتري دست يافت تا اولين پيروزي خود در فصل جديد را كسب كند.



دربازيهاي هفته سوم نتايج زير بدست آمد:

* استقلال تهران 3 - فجر سپاسي 2

* استقلال اهواز 1- راه آهن صفر

* سايپا 1- صباباتري 1

* برق شيراز 1- ابومسلم 1

* پيكان 1- ملوان 1

* پاس 1- فولاد 1

* مس كرمان 1 - ذوب آهن 1

ضمن اينكه ديدار تيم هاي سپاهان و پرسپوليس به علت همزماني با ديدار فينلا جام حذفي به روز 30 مهرماه جاري موكول شد.

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