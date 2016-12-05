مجاهد انقلابی قزوین درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خاکساران، مجاهد و مبارز انقلابی و عضو پیشین شورای اسلامی شهر قزوین دار فانی را وداع گفت.

خاکساران متولد سال ۱۳۲۱ در قزوین از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بود که ۳۴ ماه در زندان‌های رژیم پهلوی شکنجه شد. وی در زندان های ساواک با شهید رجایی، علی شریعتی و مرحوم عسگراولادی هم‌بند بود.

بنیاد جانبازان برای وی ۳۰ درصد جانبازی ثبت کرد و پس از آزادی از زندان در مسئولیت‌هایی مانند سرپرستی کمیته مشترک قزوین را بر عهده گرفت تا اینکه با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه‌ها و ستادهای پشتیبانی به خدمت‌رسانی پرداخت و مسئولیت ستاد کمک‌رسانی جبهه غرب کشور از جمله آن‌ها بود.

خاکساران ریاست صدا و سیمای گیلان، تبریز، قم، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، نمایندگی صدا و سیما در دهلی نو خدمت کرد.

وی از سال‌های دور جزو فعالان امور کتابخانه‌های قزوین بود و مدتی هم در حوزه و دانشگاه به تدریس می‌پرداخت.

محمدحسین خاکساران همچنین عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین بود که با پایان دوره سوم فعالیت شورای اسلامی شهر قزوین در انتخابات شرکت نکرد و در مرکز پاسخگویی به پرسش‌های دینی فعالیت کرد.