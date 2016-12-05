به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن صبح دوشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از پل میثم که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه افتتاح این پروژه شروعی است برای افتتاح پروژههایی که قرار است در انتهای سال ۹۵ در دسترس مردم قرار بگیرد، اظهار داشت: در سه ماه باقی مانده تا پایان سال تقریبا تمام پروژههای نیمه کاره تکمیل میشود.
وی با اشاره به اینکه این پروژه در سال گذشته به صورت نیمه تعطیل در منطقه سه و ۶ رها شده بود، گفت: این پل ارتباط بین طرفین راه آهن را برقرار میکند و جزو توافقات بین شهرداری و راه آهن بوده است.
معاون شهردار قم با بیان اینکه قرارداد با مجموعه قرارگاه قائم همزمان با پروژه سه سطحه ۱۵ خرداد شروع شده ابراز داشت: این پروژه آنطور که انتظار میرفت پیش نرفت اما بالاخره تکمیل شد و امروز شاهد بهره برداری هستیم.
وی افزود: با توجه به برنامههای بالادستی شهرداری، این پروژه میتواند ارتباط ترافیکی مطلوبی را بین مناطق سه و ۶ برقرار کند.
قاری قرآن با اشاره به اینکه پل میثم پلی به طول ۳۵۰ متر با عرض ۱۱ متر است، گفت: امیدواریم این پل بتواند موجب توسعه و پیشرفت دو منطقه شود.
خبرهای خوب برای ماههای آینده
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال شهرداری افتتاحیههای متعددی از پروژهها خواهد داشت، اظهار کرد: روگذر پروژه تقاطع غیر همسطح ۱۵ خرداد به زودی به بهرهبرداری میرسد و برای ادامه آن تصمیم گیری میشود همچنین روگذر پروژه تقاطع مقداد طی هفته آینده تکمیل خواهد شد.
تکمیل رمپ و لوپ تونل غدیر، تکمیل فاز دوم بلوار آیت الله بروجردی، تکمیل زیرگذر کریمی و اتصال به کبیری، و یکی از رمپ و لوپهای پل جمهوری که تملکهای آن انجام شده از جمله پروژههایی بود که به گفته معاون امور زیربنایی شهردار قم تا پایان سال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی گفت: اختتامیه تونل مکانیزه مترو هم در دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید که مقدمه شروع خط B از سمت پردیسان خواهد بود.
قاری قرآن ادامه داد: در سه ماه آینده نویدهای بزرگی برای پروژههای عمرانی در شهر قم را داریم که حاصل کار یک و نیم سال گذشته در شهرداری قم است.
