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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

شهرستان دهلران صاحب حوزه علمیه خواهران می شود

شهرستان دهلران صاحب حوزه علمیه خواهران می شود

ایلام-کلنگ احداث حوزه علمیه خواهران شهرستان مرزی دهلران روز دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دهلران در این آیین گفت: سالن اجتماعات، نماز خانه، کتابخانه ، سامانه اینترنتی در این مرکز پیش بینی شده است.

حجت الاسلام سید محسن موسوی ادامه داد: حوزه علمیه خواهران شهرستان دهلران در زمینی به گستره ۳ هزار و ۸۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه میزان اشتیاق و علاقه مندی بانوان این شهرستان برای طی کردن دروس حوزوی بسیار بالاست و همین عامل لزوم ایجاد این مرکز را در مرکز شهرستان بیشتر کرد.

امام جمعه دهلران با یادآوری اینکه این حوزه علمیه در ۳ فاز ایجاد می شود ، گفت: ۹۰ درصد اعتبار مورد نیاز احداث آن از طریق مدیریت حوزه های علمیه کشور تامین می شود.

موسوی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این حوزه علمیه روز به روز شاهد ارتقای سطح معلومات دینی بویژه در میان بانوان شهرستان دهلران باشیم.

شهرستان دهلران در ۲۲۸ کیلومتری جنوب ایلام حدود ۷۵ هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 3841311

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