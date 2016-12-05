لزوم وحدت ملی در مقابل بدعهدی آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ سعید جابری انصاری: ﺗﯿﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ در دولت یازدهم که از ابتدا با هدف رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑا ۱+۵ شد، ﺍﮔﺮﭼﻪ از ابتدا با هشدارهای جدی نسبت به ﺑﺪﻋﻬﺪﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ مواجه بود اما تلاش کرد با لحاظ این مسئله فضا را برای بهانه گیری طرف مقابل بسته و بر اساس عرف دیپلماسی بین المللی عزم خود را برای حصول نتیجه مطلوب به کار بندد.

بر این اساس، تیم مذاکره کننده ایرانی با رفتاری معقول و به دور از هیجانات مرسوم، سعی کرد در این معامله ضمن تامین خواسته های خود چهره ای مطلوب و اهل گفتگو از جمهوری اسلامی و بر خلاف آنچه از سوی دشمنان تصویر می شد نشان دهد. این در حالی بود که همواره حفظ خطوط قرمز نظام نیز سرلوحه کار قرار گرفت.

این مسئله البته سابقه هم دارد چنانچه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﺎ هدف قرار دادن ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ها ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ دولت های مختلف ﺑﻮﺩﻩ تلاش شده ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﭘﻠﯿﺪ استکباﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺎﻧﻊ بروز ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ.

اما در شرایط کنونی که حاکمیت بدعهد ایالات متحده اقدام به تصویب و تمدید تحریم علیه کشورمان کرده و بنابر اذعان دولت جمهوری اسلامی ایران عملا گام در مسیر نقض برجام نهاده، به نظر می رسد که بهترین و موثرترین شیوه برای مقابله با این اتفاق، وحدت کلمه باشد.

ﺍﻣﺎﻡ بزرگوار انقلاب رحمةالله ﻋﻠﯿه ﻫﻤﻮﺍﺭه ﺑﺮ ﻭﺣﺪﺕ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺩﻭﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ باشد که ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﻋﻬﺪﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍه ﺩﺍﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﻮﺩ و با لحاظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺣﺰﺑﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ می تواند ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻭ ﻟﺸﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﯾﮑﺼﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻒ ﻭﻋﺪه ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .