مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فعالیت سامانه بارشی با نزدیک شدن به کشور از سمت غرب و جنوب غرب آغاز می‌شود و از اواخر وقت امروز از بخش خلجستان، استان قم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بر این اساس هوای استان قم امروز نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود که از اواخر وقت بارش پراکنده باران آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم اضافه کرد: جهت وزش باد امروز شرقی و سرعت وزش باد ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت، همچنین حداقل دمای هوا صفر درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۶ درجه خواهد بود.

وی بیان کرد: هوای قم در روز سه‌شنبه نیمه ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و بارش باران و وزش باد پیش بینی می‌شود.

صبوری اضافه کرد: جهت وزش باد در روز سه‌شنبه غربی و سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت، حداقل دمای هوا چهار درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۴ درجه خواهد بود.

وی گفت: در روز چهارشنبه با خروج سامانه جوی، آسمان قم صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: سمت وزش باد در روز چهارشنبه شرقی و سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت، حداکثر دمای هوا ۱۳ درجه و حداقل دمای هوا صفر درجه خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا طی روزهای پایانی هفته، افزود: روند کاهش دما تا روزهای پایانی هفته ادامه دارد.

صبوری در خصوص میانگین بارش باران طی سال‌جاری افزود: میزان بارندگی طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهر قم از ابتدای مهرماه تاکنون چهار و سه دهم میلی متر بوده در حالی که این میزان در سال گذشته ۵۶ و هشت دهم میلی متر بوده است، همچنین میانگین بلندمدت بارش باران نیز ۴۷ و نیم میلی متر بوده است.