اخطار به ۶۰ واحد آلاینده در استان تهران/وضعیت معادن شن و ماسه

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی در حاشیه اجرای طرح پایش ضربتی صنایع آلاینده گفت: بر اساس مطالعات پیشین، نزدیک به ۸۰ درصد آلودگی هوا به منابع متحرک بر می‌گردد و ۲۰ درصد مابقی از منابع ساکن نشات می‌گیرد.

وی افزود: ما در محیط زیست تلاش کرده‌ایم نگرانی‌ها در این بخش ۲۰ درصدی را با پایش مستمر کاهش بدهیم. همکاران ما در شهر تهران و شهرستان‌های استان، این پایش را به صورت برنامه‌ریزی شده انجام می‌دادند اما در شرایط کنونی آلودگی هوا تصمیم گرفتیم یک پایش ضربتی سه ماهه در دستور کار بگذاریم.

مهردادی ادامه داد: مناطق مهم استان تهران که به نوعی واحدهای صنعتی فراگیر دارند را به ۱۲ منطقه تقسیم بندی کردیم و بر اساس این تقسیم‌بندی یک پایش مستمر سه ماهه را آغاز کردیم تا بتوانیم یک جمع بندی داشته باشیم که وضعیت واحدهایی که به نوعی مشکل ساز هستند هم به لحاظ آلودگی آب و هم به لحاظ آلودگی هوا درصدشان مشخص شود.

مدیرکل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: طی یک هفته گذشته که نزدیک به ۴۰ نفر درگیر این مهم بوده‌اند نزدیک به ۴۱۰ مورد را توانستیم پایش کنیم و ۶۰ مورد دارای مشکلاتی بودند که اخطار گرفتند و از ۱۰ واحد خواستیم که توقف عملیات داشته باشند که خوشبختانه این کار صورت گرفت و این واحدها را در حال حاضر پلمب نکردیم اما اگر مشکلات خود را حل نکنند صد در صد پلمب خواهند شد. به صورت نمونه هم دیدید که وقتی ما کارمان را به طور قانونی پیگیری کنیم عزیزان بخش صنعت تمکین می‌کنند البته اگر نکنند هم ما برخورد قاطع قضایی خواهیم داشت.

مهردادی ادامه داد: دستور کاری تهیه کرده‌ایم که این واحدها به لحاظ آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و پسماندهای صنعتی شناسنامه دار بشوند و در پایش‌های ادواری که خواهیم داشت این کار را ادامه می‌دهیم و با این کار بخشی از نگرانی‌های ما در حوزه آلودگی هوا به ویژه در بخش منابع آلاینده ساکن کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص وضعیت منابع آلاینده متحرک که ۸۰ درصد در آلودگی هوای تهران سهم دارند نیز گفت: خوشبختانه همان طور که مطلعید هیئت دولت برنامه‌ریزی‌های خوبی داشته و مصوباتی هم از سال ۹۳ داریم که بندهای مختلفی از آن برای عملیاتی شدن این کار در حال انجام است و پیگیری های لازم صورت می‌گیرد. ما هم در محیط زیست بر اساس وظیفه ای که داریم رصد می‌کنیم و کار را پیگیری می‌کنیم تا مشکل کاهش پیدا کند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران در خصوص فعالیت معادن شن و ماسه در منطقه شهر قدس استان تهران نیز گفت: معادن شن و ماسه که در این منطقه اهمیت دارند نزدیک به ۷۴ واحد هستند، افزون بر این ۱۶ واحد کارخانه آسفالت داریم. واقعیت این است که در مرحله‌ای که معادن واگذار می‌شود استعلام از سازمان محیط زیست انجام نمی‌دهند چون طبق قانون فقط در اماکنی که در مناطق چهار گانه ما قرار می‌گیرد، استعلام انجام می‌شود.

عملیات پایش ادواری از صنایع هر سال به مدت سه ماه با بازرسی های سرزده از واحدهای صنعتی و معادن شن و ماسه آلاینده از پیش شناسایی شده توسط بازرسان اداره کل محیط زیست استان اجرا می شود.