لاریجانی: بحران های منطقه فقط به نفع رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با «زلفیکی حسن» رئیس شورای مشورتی اندونزی که به تهران سفر کرده است، با بیان اینکه اندونزی از کشورهای بزرگ و موثر در منطقه شرق آسیا است، اظهارداشت: روابط میان دو کشور همواره روابط نزدیکی بوده و مشی این کشور در ارتباط با ایران و مسائل منطقه ای نیز خردمندانه بوده است.

وی ادامه داد: روابط پارلمانی دو کشور نیز همواره در سطح ممتازی بوده و امروز نیز با این دیدار سطح آن بالاتر خواهد رفت.

لاریجانی با بیان اینکه در دیدار امروز مذاکراتی در موضوعات متنوع داشتیم، گفت: بخش زیادی از مذاکره ما برای بالا بردن روابط تجاری میان دو کشور بود، مخصوصاً اینکه برای فعال تر شدن روابط اتاق بازرگانی دو کشور نیز هم نظر هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه نزدیک ایران و اندونزی در مسائل منطقه ای، عنوان کرد: ایران و اندونزی هم نظر هستند که این بحران هایی که در منطقه به وجود آمده و امنیت را ناپایدار کرده است، فقط به نفع رژیم صهیونیستی است و باید از طریق گفتگو حل شود.

لاریجانی افزود: دو کشور معتقدند که کشورهای اسلامی باید با همفکری جلوی این جریان های مخرب تروریستی را بگیرند.

وی با مهم ارزیابی کردن سفر رئیس شورای مشورتی اندونزی به تهران، تصریح کرد: ایشان مهمان بسیار عزیزی برای ما هستند و امیدواریم که این دیدار و دیدارهای دیگری که خواهند داشت، باعث بالا رفتن سطح روابط دو کشور در همه ابعاد شود.