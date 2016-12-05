به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شاکری نویسنده و پژوهشگر با حضور در برنامه تلویزیونی شابک درباره حرفه نویسندگی و منتقدی گفت: نویسندگی و منتقدی هرکدام لذت خاص خود را دارد و مهارت های خاص خود را می طلبد. ورود من به حوزه نقد و پژوهش بیشتر به دلیل ضرورت ها بود تا علایق چرا که در حوزه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس داستان نویس های زیادی داریم اما در حوزه نقد افراد کمی فعال هستند و در حوزه پژوهش از این هم کمتر است لذا ضرورت موجب شد بنده به این حوزه وارد شوم.

وی افزود: به صورت حرفه ای حتما نباید منتقد داستان نویس هم باشد اما مطلوب این است که شخص هم نویسنده باشد و هم منتقد تا بتواند یک سری ظرایف را در کار خود لحاظ کند ظرایفی که منتقد صرف شاید قادر به درک آنها نباشد.

این نویسنده با اشاره به معروف ترین اثر خود ادامه داد: برجسته ترین اثر من رمان «انجمن مخفی» است و به این دلیل به حوزه مشروطه و تاریخی وارد شدم که در این سوژه تجربه شخصی داشتم و دیگر تطبیق واقعه عاشورا و آن مقطع زمانی بود رمان«انجمن مخفی» تلاش دارد یک بازخوانی از واقعه عاشورا در دو مقطع زمانی داشته باشد.

شاکری درباره با کتاب های برتر حوزه دفاع مقدس گفت: در حوزه رمان کتاب های خوبی نوشته شده است. کتاب «کوچه نقاش ها» مربوط به سید ابوالفضل کاظمی از نظر فضا و شخصیت ها کتاب خوبی است و من آن را بسیار می پسندم و دیگر کتاب «من زنده ام» خانم معصومه آباد که تصویر بسیار خوبی از یک زن مسلمان انقلابی و مجاهد به مخاطب ارائه می دهد و از جمله کتاب های دیگری که می توان از آنها یاد کرد کتاب «پایی که جا ماند» است که پیشنهاد می شود مردم این کتاب ها را مطالعه کنند.

وی ادامه داد: نفس سینما و تلویزیون مغایرتی با مطالعه ندارند و اتفاقا هردوی این قالب ها به نوعی سکوی پرش ادبیات هستند اما متاسفانه در کشور ما این پیوند میان ادبیات و رسانه های تصویری برقرار نشده است و من بجای اینکه سینما و تلویزیون را متهم کنم که مانع مطالعه می شوند این پرسش را مطرح می کنم که سینماگران و اهالی تلویزیون چقدر با ادبیات آشنا هستند و چقدر دغدغه معرفی ادبیات بومی کشور را دارند؟

شاکری در پایان با اشاره به آرزوی کتابی خود، گفت: خواندن شبیه غذا خوردن است و همانطور که اشتیاق غذا نیاز به مقدماتی دارد کتاب خواندن هم نیاز به مقدماتی دارد تا انرژی لازم برای مطالعه ایجاد شود. آرزو دارم به سطحی برسیم که بتوانیم داشته ها و تجربیات ناب تاریخی مان را در قالب داستان بیان و منتقل کنیم چراکه همین روایت جذاب می تواند خلاء موجود در بسیاری از سخنرانی ها و مستقیم گویی ها را جبران کند.

معرفی و متن خوانی کتاب «مربای شیرین» هوشنگ مرادی کرمانی از دیگر بخش های برنامه شابک بود.