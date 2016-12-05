برپایی نمایشگاه پوستر«برای پایان یافتن افراط گرایی»درکرمانشاه

روزبه حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی نمایشگاه بین‌المللی پوسترهای «برای پایان یافتن افراط گرایی» در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه همزمان با ۲۲ شهر جهان از ۸ تا ۲۰ دسامبر، مصادف با ۱۸ تا ۳۰ آذر در کرمانشاه برپا خواهد شد.

مسئول انجمن گرافیک کرمانشاه تصریح کرد: نمایشگاه مذکور همزمان با کرمانشاه در شهرهایی چون پاریس، قاهره، فلورانس، استانبول و تبریز برپا می شود.

وی از نمایش ۱۰۰ پوستر از طراحان گرافیک جهان به همراه یک پوستر از «محسن حیدری» طراح کرمانشاهی در نمایشگاه فوق خبر داد.

حبیبیان تصریح کرد: آثار مذکور از بین ۵۳۰۰ پوستر توسط ۱۰۰ داور به صورت آنلاین و ۱۰ داور به صورت زنده انتخاب شده و در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته می شود.

وی مجری نمایشگاه فوق را در کشور فرانسه مرکز «پوستر برای فردا» و در کرمانشاه نیز انجمن گرافیک کرمانشاه اعلام کرد و گفت: نمایشگاه مذکور از ۱۸ آذر و طی روزهای برگزاری صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در محل نگارخانه کلهر مجتمع شهید آوینی آماده بازدید علاقه مندان است.

مسئول انجمن گرافیک کرمانشاه، زمان افتتاحیه نمایشگاه فوق را ۱۸ آذر ساعت ۱۶ اعلام کرد.